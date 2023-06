Jongens verdacht van heftige gewapende overval

Alles was idioot aan de overval op een parfumerie in Den Haag afgelopen december. De buit was idioot groot. De dreiging met een wapen idioot heftig. En de verdachten bleken idioot jong. Afgelopen dagen stonden ze voor de rechter.

“Ik was zo bang,” vertelde een medewerker van de parfumerie bij de politie. “Ik dacht echt dat die man mij wat zou aandoen. Dat hij elk moment zou gaan schieten op mij of mijn collega’s.” De medewerker wilde net de zaak afsluiten toen twee mannen nog binnen glipten, van wie eentje een pistool trok en op het hoofd van de medewerker drukte. “Geld, de kluis, naar achter jullie!” riep hij tegen de man en zijn collega’s.

In de paniek toetste de medewerker meerdere keren de code van de kluis verkeerd in. Gelukkig lukt het uiteindelijk wel, waarna de overvallers er met hun buit vandoor gingen. Niet minder dan 45.000 euro namen ze mee – toevallig had het waardetransport net een keer overgeslagen om de dagopbrengst op te halen.

Veters van 120 euro

“Je zou zeggen: dit moeten door de wol geverfde, zware criminelen zijn geweest. Maar niets is minder waar,” zei de officier van justitie op zitting. “Het onderzoek leidde vrij snel naar drie jonge gastjes.” Dankzij getuigen werd een scooterhelm gevonden die een van de twee overvallers was verloren en waar DNA in zat. Iemand anders had ze van de scooter zien springen, een vluchtauto in die met draaiende motor stond te wachten.

Donderdag stonden twee jongens van 17 voor de rechter voor het plegen van de overval, maandag een 18-jarige jongen die als chauffeur van de vluchtauto medeplichtig was.

Ze hadden zich met de buit niet lang kunnen inhouden. Ze werden een week na de overval opgepakt, maar hadden toen in winkels in Amsterdam al enorme bedragen uitgegeven. Er werd dure kleding gekocht, een auto, hippe schoenen, zelfs veters die maar liefst 120 euro kostten. Volgens het Openbaar Ministerie staan de jongens duidelijk op camerabeelden in de winkels.

Strafeisen

Voor alle drie was het jeugdstrafrecht van toepassing, daarin kan maximaal twee jaar gevangenisstraf worden opgelegd. De officier van justitie vroeg de rechtbank om de overvallers te veroordelen tot 14 maanden jeugddetentie, waarvan 6 voorwaardelijk. De chauffeur zou 10 maanden jeugddetentie moeten krijgen, waarvan 4 voorwaardelijk.