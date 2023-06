Politie neemt 19 lachgastanks in beslag na achtervolging

De politie werd rond 3.15 uur gewaarschuwd dat er bij een pand aan de Handelsweg in Vlissingen zou worden ingebroken. Toen agenten kwam aangereden reed er op die locatie een auto weg. De dienders wilden het voertuig controleren en gaven een stopteken. Dat werd genegeerd en de automobilist ging er vandoor. Er ontstond een achtervolging die ruim een kwartier duurde en eindigde toen drie politieauto’s de verdachte klemreden op de Nieuwe Vlissingseweg in Middelburg. In de auto zat naast de verdachte nog een vrouw op de bijrijdersstoel. De bestuurder is aangehouden. De vrouw is door agenten naar huis gebracht. In de auto vonden agenten 19 tanks met lachgas. Deze zijn in beslag genomen. Het rijbewijs van de Vlissinger is ingenomen en de man is ingesloten voor verder onderzoek. Van een inbraak lijkt geen sprake te zijn geweest.