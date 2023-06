Debat over vervroegd stemmen in het stemlokaal

20 juni 2023

De Kamer zet op 21 juni het debat voort over het initiatiefwetsvoorstel om vervroegd stemmen permanent mogelijk te maken. Dit houdt in dat kiezers vanaf twee dagen voor de verkiezingen al kunnen stemmen. U kunt het debat vanaf 19.45 uur volgen via de livestream en de app Debat Direct.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 was het mogelijk om twee dagen voor de verkiezingen al te stemmen in het stembureau. Dit was zo geregeld om kwetsbare mensen te beschermen tijdens de coronapandemie. Joost Sneller (D66) en Julian Bushoff (PvdA) willen vervroegd stemmen nu permanent mogelijk maken, net als in een aantal andere landen. Daarom hebben zij een initiatiefwetsvoorstel ingediend.

Opkomst vergroten

De Kiesraad verwacht dat vervroegd stemmen een positief effect heeft op de opkomst als inwoners hier goed over geïnformeerd worden. Tijdens het eerste deel van het debat op 24 mei 2023, bleek dat sommige Kamerleden het ook juist jammer vinden als de verkiezingsdag minder speciaal wordt door de verlenging. Lees het verslag van het eerste deel van het debat van 24 mei 2023.

Wat is een initiatiefwetsvoorstel?

Een initiatiefwetsvoorstel is een voorstel van een of meerdere Kamerleden. Het recht om als Kamerlid een wetsvoorstel in te dienen, heet het recht van initiatief. De Grondwet van 1815 gaf de Tweede Kamer dit recht. Lees meer over het initiatiefwetsvoorstel.