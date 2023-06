Politie vindt hennepkwekerij achter een dartbord

Dartbord

Het dartbord blijkt los te zitten en na wat gewrik, wordt een doorgang naar een andere ruimte zichtbaar. In deze ruimte is het wel raak. Hier hangen namelijk enorm veel hennepplanten te drogen. Maar ook staat op de grond een grote hoeveelheid aan plantenbakken waar vermoedelijk hennepplanten in gekweekt worden. In dezelfde ruimte is ook een keuken gevestigd. In de keuken liggen meerdere zakken met henneptoppen- en resten.