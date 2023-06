Akuerdonan entre Cft i Minister di Finansa.

● Manera sperá, lo no konsehá RMR pa duna Kòrsou un instrukshon (aanwijzing). Cft, simplemente no ta mira motibu pa esaki, mirando e direkshon positivo den kua finansa públiko ta moviendo i tambe mirando e splikashon ku gobièrnu a duna Cft tokante di e rísikonan di presupuesto ku a señalá. Cft a konstatá ku segun sifra e presupuesto 2023 t/k 2026 ta den balansa. Sinembargo, Cft ta di opinion ku e kalkulashon di impuesto mester ta mas haltu. Esaki ta un opinion ku Gobièrnu ta kompartí parsialmente. Naturalmente por tin diferensia di opinion entre Gobièrnu i Cft. Relashoná ku esaki, Minister di Finansa a palabrá ku e presidente di Cft, den lus di e konseho di Cft ariba menshoná, ku lo diskutí tokante di eventual diferensianan di opinion den futuro, den un fase mas trempan posibel. Esaki lo tin un impakto positivo tantu riba e proseso di konseho di Cft, komo e proseso di presupuesto di Pais.

● For di e aña fiskal 2022, por tuma nota di un kambio den tendensia notable pa loke ta trata resultadonan finansiero di Pais, danki na e trayekto di kumplimentu (compliance-traject) i maneho finansiero di Kabinete Pisas 2. For di 2017 (pues hopi promé ku e pandemia di Corona), e kòmbersashonnan ku Cft tabata trata prinsipalmente e pèrdidanan pronostiká i real di Pais, ku tabata pone ku pais no por a traha riba presupuestonan balansá i tabata registrá resultadonan finansiero negativo. E resultadonan realisá pa Pais den e periodo di 2017-2021 ta lo siguiente:

o Défesit 2017: NAf -116,8 mion

o Défesit 2018: NAf -58,8 mion

o Défesit 2019: NAf -44,7 mion

o Défesit 2020: NAf -718,9 mion

o Défesit 2021: NAf -362,8 mion

Pues, en total, Pais mester kompensá, riba e periodo di 2017-2021, un total di NAf 1,3 miar pa e pèrdidanan for di e periodo di 2017-2021 ku futuro ganashinan (for di aña fiskal 2022). Pa motibu di integridat ta remarká ku e añanan 2020 i 2021 tabata añanan partikular (pandemia di Corona), pa kua e Lei di Supervishon Finansiero di Reino di Kòrsou i Sint Maarten (Rft) no ta duna sufisiente klaridat, si e mesun reglanan di kompensashon di pèrdida ta keda aplikabel pa e añanan partikular aki. Pues, e pregunta ta si mester registra un kompensashon di pèrdida (kompleto) na momento ku ta hasi desviashon for di e normanan di presupuesto (konforme artíkulo 15 di Rft) a base di artíkulo 25 di Rft (sirkunstansianan partikular).