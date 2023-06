Debat over beëindigde onderhandelingen Landbouwakkoord

27 juni 2023

De Kamer debatteert op donderdag 29 juni vanaf 10.15 uur over het beëindigen van de onderhandelingen over het Landbouwakkoord. De ministers Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Christianne van der Wal-Zeggelink van Natuur en Stikstof komen hiervoor naar de Kamer. U kunt dit debat volgen via de livestream of de app Debat Direct.

De minister en verschillende partijen, onder meer boeren- en milieuorganisaties, supermarkten en banken, praatten sinds december 2022 over de toekomst van de landbouw tot 2040. Het gaat over de veranderingen waarmee de stikstofuitstoot in 2030 gehalveerd kan worden en klimaat- en waterdoelen gehaald kunnen worden. LTO (Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland) stapte op dinsdag 20 juni 2023 uit de onderhandelingen. LTO vindt dat er onvoldoende stappen gezet zijn om de boeren perspectief te bieden.

Jonge boeren

Minister Adema schrijft hierover in een brief aan de Tweede Kamer van 23 juni: “Tot mijn spijt heeft LTO medegedeeld niet meer deel te nemen aan de onderhandelingen. Dat betekent dat het proces om te komen tot een Landbouwakkoord eindigt. Dit raakt in het bijzonder de jonge boeren. Voor hen had het Landbouwakkoord de benodigde stip aan de horizon en ondersteuning kunnen bieden. Het kabinet zal zich ook de komende periode hiervoor sterk blijven maken.”

Vervolgtraject

Minister Piet Adema vervolgt in zijn brief: “Gezien de nu ontstane situatie heeft het kabinet zich beraden op het vervolgtraject. Daarbij zal het kabinet uiteraard ook bezien in hoeverre de inhoud van het concept-Landbouwakkoord wordt betrokken bij het toekomstige landbouwbeleid.”

Rapport Remkes

Johan Remkes presenteerde in oktober 2022 het rapport ‘Wat wel kan: uit de impasse en een aanzet voor perspectief’. Remkes hield in de zomer van 2022 gesprekken met het kabinet, medeoverheden, de agrarische sector en andere belanghebbende organisaties. Doel van de gesprekken was om weer tot een verstandhouding te komen waarbij een duurzame toekomst voor agrarische ondernemer en het landelijke gebied centraal staan. In het rapport staat de aanbeveling om een Landbouwakkoord te sluiten.

