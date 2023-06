MINISTERIO KONSERNÍ DESAROYO EKONÓMIKO POR BOLBE IMPORTÁ TUR PRODUKTO FOR DI VENEZUELA

Willemstad- Entrante 1 di yüli próksimo, Kòrsou por bolbe kuminsá importá tur produkto for di Venezuela manera tabata e kaso promé ku e siere di frontera na febrüari 2019. Esaki, tabata parti di un desishon ku Konseho di Minister a bai di akuerdo kuné riba petishon di Minister di Desaroyo Ekonómiko, sr. Ruisandro Cijntje. E desishon akí di konseho di minister ta indiká ku esaki ta konta pa importashon di produktonan tantu via marítimo komo aéreo. E kantidat di dianan ku e barkunan por mayor for di Venezuela por keda den nos haf tambe ta keda ampliá di dos (2) pa un máksimo di kuater (4) dia, basta si por keda probá ku dos (2) dia no ta sufisiente pa stiwa i deskargá e kargamentu den i for di e barku. Esaki ta den kuadro di stimulashon di eksportashon.

For di punto di bista ekonómiko, Minister Cijntje i Ministerio di Desaroyo Ekonómiko (MEO) ta haña sumamente importante i nesesario pa sigui stimulá aktividatnan di komersio ku Venezuela mirando e desaroyonan despues ku poko poko a habri fronteranan atrobe entre e paisnan. Ekonomianan chikitu, manera esun di Kòrsou, ta sumamente vulnerabel. Gran parti di e krísis ekonómiko ku nos ta eksperensiando na Kòrsou durante e último añanan, a kuminsá komo konsekuensia di e siere di frontera ku Venezuela na 2019. E pandemia di COVID-19 nèt algun tempu despues di e siere di frontera, a enfatisá e krísis aun mas tantu. Netamente den e kuadro akí, MEO ta haña esensial pa stimulá aktividatnan di komersio bèk kaminda esaki ta posibel i Venezuela ta un di e posibilidatnan akí.

E desishon di Konseho di minister ariba menshoná, ta hasi un distinshon entre komersio por mayor i komersio na detal. Barkunan ku ta importá por mayor for di Venezuela, ta trese produktonan pa entre otro supermerkado i tambe pa yena algun produkto pa e barkunan na Sha Caprileskade komo ku e barkunan por mayor ta biaha mas frekuente. Barkunan por mayor por importá tur produkto atrobe for di Venezuela sin restrikshon, ku eksepshon di produktonan prohibí manera entre otro oro, webu di galiña i sierto fruta i berdura. Esaki a ménos ku nan tin un eksonerasahon pa por importá e produktonan akí. Pa loke ta trata, e palabrashon ku e barkunan ku ta stashoná na Sha Caprileskade, esaki ta keda igual. E merkado flotante ta keda konsiderá komo komersio por detal, lokual ta enserá ku esakinan por sigui bende solamente piská, fruta i berdura for di Venezuela i ocho (8) produkto adishonal kualnan ta suku klenku, zeta di koko, zeta di awakati, ruku, komino, klabu dushi, blachi pa ayaka i hilu pa mara ayaka.

E intenshon ta, pa por tin mihó kontrol posibel i protehá nos fronteranan di posibel importashon di produkto i ophetonan ilegal, pero tambe amplia e posibilidatnan di komersio pa e desaroyo di nos ekonomia lokal. Promé ku e desishon di Konseho di Minister, MEO huntu ku Minister Cijntje a deliberá e proposishonnan akí ku tur servisio relevante na Kòrsou ku ta forma parti di e grupo di trabou enkargá ku reapertura di frontera ku Venezuela. Ku tempu, Gobièrnu huntu ku e grupo di trabou akí lo sigui evaluá e reapertura di frontera i a base di e evaluashon lo sigui tuma desishonnan nesesario tokante palabrashonnan entre Kòrsou i Venezuela.

