Reactie College op het rapport ‘In een lastig parket’ van de Nationale ombudsman

Donderdag 22 juni publiceerde de Nationale ombudsman het rapport ‘In een lastig parket’. Hierin gaat hij in op klachten over de manier waarop het College van procureurs-generaal in 2019 reageerde op signalen en klachten van medewerkers over hun toenmalige hoofdofficier. De verzoekers klaagden ook over de wijze waarop de minister in 2020 reageerde op hun klacht over de handelwijze van het College.

Oordeel Nationale ombudsman

In zijn rapport laat de ombudsman zich onder meer kritisch uit over de manier waarop de (toenmalige) OM-regeling ten aanzien van integriteitsmeldingen is toegepast door het College.

In het rapport wordt ook stilgestaan bij de klacht over uitspraken van een collegelid waarvoor deze in 2019 al zijn excuses aanbood. De ombudsman concludeerde dat de excuses ‘het gedrag zelf nog niet behoorlijk’ maakten, waardoor de klacht over de bejegening alsnog ‘gegrond’ verklaard is.

Reactie College

Het College vindt het voor alle betrokkenen goed dat er met het rapport van de ombudsman een eind is gekomen aan een langlopende procedure. De gebeurtenissen hebben op de klagers en alle overige betrokkenen impact gehad. De keuze destijds voor de poging van het College om de ontstane situatie te de-escaleren om daarmee kostbare en lange procedures te voorkomen, heeft niet het gewenste effect gehad. Bij de afweging hoe om te gaan met toekomstige situaties neemt het College de opgedane inzichten uit het rapport mee.

Het rapport verscheen op de dag waarop binnen het OM een nieuwe meldregeling werd gepresenteerd. Het OM heeft het rapport tevens naast andere relevante regelingen gelegd. Daarnaast wordt er gewerkt aan een nieuwe klachtenregeling met specifieke aandacht voor omgangsvormen waarin de inzichten uit dit rapport maar ook de lessen van situaties bij andere organisaties worden meegenomen.

