Een uitverkocht Honor Fight League 3 podium voor nationale en internationale vechters

Willemstad – Zaterdag 1 juli hebben diverse lokale en internationale vechters goede resultaten behaald tijdens een uitverkochte Honor Fight League 3 gehouden bij IMMARTIAL Athlete Centre, dat werd omgetoved tot een echte entertainment center.

De Libanese vechter Kemel Jaffal van Vos Gym ging er vandoor als de winnaar van het Glacial Thaiboxing Tournament en de lokale Mohammed Mhimid van Medina Grappling werd uitgeroepen als de beste “sponsored by Goisco” Grappler van de avond.

Honor Fight League staat bekend als een goed en professioneel vechtsport evenement. Ook dit keer, weliswaar in een iets kleinere setting, was het in vele opzichten een groot succes. Het was uitverkocht, perfecte sfeer, precies op schema en de vechters maakten de show compleet voor de bezoekers. Er waren ook twee dames partijen, die wel degelijk hebben bewezen dat zij net zo hard tekeer kunnen gaan in de ring. Chiara Domacasse (IMMARTIAL) had gewonnen van Jessica Noordermeer (Team Farao) en bij een onderlinge partij tussen twee dames van IMMARTIAL wist Luciana Winkel te winnen van Manon Smink.

De laatste partij van de avond was wellicht eentje wat men het meest is bijgebleven. Micheal Vinclair van IMMARTIAL won de partij in de tweede ronde door middel van een “Referee Stop Contest” tegen Stefano Zebeda uit Suriname. De twee light heavyweights gingen beide voor de winst en wisten met hun combinaties het publiek goed te entertainen. “Een partij als deze hoort een afsluiter te zijn van een succesvol evenement.”, geeft organisator Gideon Jonker aan.

Jonker blikt terug naar een mooi evenement en wilt Honor Fight League elke 2 a 3 maanden organiseren in deze setting. “Het dient altijd een mix te worden tussen lokale en internationale vechters, waarbij de lokale atleten zich kunnen meten met het niveau in het buitenland. Het is namelijk beter voor de ontwikkeling van de sport als er ook op lokale bodem met regelmaat wedstrijden komen.”, eindigt Jonker.

De officiele uitslagen zijn als volgt:

Discpline Rode Hoek Blauwe Hoek Winnaar Thaiboxing Jae-Sun Girigorie Djahmar Euson Jae-Sun Girigorie (Profit) TKO 2e ronde Thaiboxing Jonatan Nava Oliver van Hout Oliver van Hout (Team Farao) Split Decision Thaiboxing Nick de Jager Jady Gogulski Nick de Jager (Immartial) Unaniem Thaiboxing Chiara Domacasse Jessica Noordermeer Chiara Domacasse (Immartial) Unaniem Thaiboxing Luciana Winkel Manon Smink Luciana Winkel (Immartial) Unaniem Grappling Shayne Evers Jeardymar Baromeo Jeardymar Baromeo (Profit) op punten Grappling Mohammed Mhimid Dustin Van Grieken Mohammed Mhimid (Medina) door submission Grappling Russell Bouthisma Kevin Maria Kevin Maria (Profit) op punten Thaiboxing Sem Meruwella Stephen Henriette Stephen Henriette (Con’s Fitness) RSC 3e ronde Thaiboxing Kemel Jaffal Casey Beresfor Kemel Jaffal (Vos Gym NL) Unaniem Thaiboxing Michael Vinclair Stefano Zebeda Micheal Vinclair (Immartial) door RSC 2e ronde

