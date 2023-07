Notisia di polis di djabièrnè 30 di yüni te ku djaluna 03 di yüli 2023

Detenshon pa manehá bou di influensia

Alrededor di 3.10 or di atardi riba djadumingu 2 di yüli, un patruya di polis a spòt shofùr di un skuter den direkshon prohibí. Durante un kòntròl a resultá ku e shofùr tabata bou di influensia. A detené e hòmber di inisial F.J.M.P. di 36 aña di edat en konekshon ku maneha bou di influensia di alkohòl i a kita su reibeweis ku lo keda na disposishon di Ministerio Públiko.

Ladronisia di tapa di wil

Riba djasabra 1 di yüli a drenta keho di ladronisia di 4 tapa di wil. Alrededor di 11.30 or di anochi riba djabièrnè 30 di yüni, deskonosínan a bai ku e tapanan di wil di un Toyota Yaris ku na e momentu ei tabata stashoná na un establesimentu di horeka situá na Kaminda di Lac. Investigashon den e kaso ta andando.

Detenshon pa manehá bou di influensia

Alrededor di 1.20 or di mardugá riba djasabra 1 di yüli, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon di un aksidente ku a tuma lugá na Hanchi Amboina. Shofùr di un outo a kore dal den un palu di lus. Despues di un kòntròl a resultá ku e shofùr tabata bou di influensia di alkohòl. A detené e hòmber di inisial J.L.M. di 38 aña di edat.

Detenshon pa matrato ku arma

Riba djasabra 1 di yüli alrededor di 6.30 or di atardi, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon di un un kaso di maltrato ku a tuma lugá riba Kaya Dr. Jose G. Hernandez. E sospechoso a maltratá e víktima ku un bòter i a bandoná e sitio. Personal di ambulans a duna e víktima tratamentu i despues a transport’é pa hòspital pa tratamentu médiko. Alrededor di 7.10 di anochi, un patruya di polis a topa ku e sospechoso i a detené e hòmber di inisial F.J.M.P. di 36 aña di edat en konekshon ku maltrato ku un arma. Ta investigando e kaso.

Aksidente

Riba djasabra 1 di yüli alrededor di 3.20 or di atardi un aksidente a tuma lugá riba Bulevar Miguel Pourier. Un outo ku tabata direkshon Rincon a dal den un buriku ku tabata krusa kaya. E buriku a bai resultá riba winshil di un otro outo ku tabata direkshon Playa. Shofùr di e di dos outo a spanta enorme i personal di ambulans a trat’é na e sitio pa despues transport’é pa hòspital pa kòntròl médiko.

Diferente prosèsferbal den wikènt pa violashon di Lei di Tráfiko

Wikènt último diferente patruya di polis a duna prosèsferbal pa violashon di Lei di Tráfiko. Den oranan di mainta riba djadumingu 2 di yüli a duna sinku shofùr un prosèsferbal: tres pa uzo di telefòn tras di stür, unu pa manehá sin un reibeweis bálido i sin dokumentonan di seguro i unu pa manehá sin un reibeweis bálido. Durante dia riba djasabra 1 di yüli, a duna dos shofùr un prosèsferbal pa uzo di telefòn tras di stür. Den oranan di anochi riba e mesun dia, un aksidente entre dos outo a tuma lugá riba Kaya Monseigneur Nieuwindt. Despues di un kòntròl a resultá ku un di e shofùrnan no tabatin un reibeweis bálido i tampoko dokumentonan di seguro. El a haña un prosèsferbal pa esaki. Riba djabièrnè 30 di yüni, un aksidente a tuma lugá riba Kaya Sabana. Shofùr di un outo a haña un prosèsferbal pa manehá sin un reibeweis bálido i sin dokumentonan di seguro. Den oranan di atardi riba e mesun djabièrnè a duna pasahero di un outo un prosèsferbal pa no tin su faha di seguridat bistí.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 911/112 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van vrijdag 30 juni tot en met maandag 03 juli 2023

Aanhouding rijden onder invloed

Op zondag 2 juli omstreeks 15.10 uur heeft een politiepatrouille een bestuurder van een scooter aangetroffen die in de verkeerde richting reed. Tijdens de controle bleek de bestuurder zwaar onder invloed van alcohol te zijn. De 36-jarige man met initialen F.J.M.P. is aangehouden en zijn rijbewijs is ingevorderd ter beschikking van het Openbaar Ministerie.

Diefstal wieldoppen

Op zaterdag 1 juli kreeg het Korps Politie Caribisch Nederland op Bonaire aangifte van diefstal van 4 wieldoppen. Onbekenden hebben omstreeks 23.30 uur op vrijdag 30 juni de wieldoppen van een Toyota Yaris meegenomen die destijds geparkeerd stond bij een horecagelegenheid op de Kaminda Lac. Onderzoek in de zaak loopt.

Aanhouding rijden onder invloed

Op zaterdag 1 juli omstreeks 01.20 uur is vond er een eenzijdige aanrijding plaats waarbij de bestuurder van een auto tegen een lantaarnpaal botste op de Hanchi Amboina. Na een controle bleek de bestuurder onder invloed van alcohol te zijn. De 38-jarige man met initialen J.L.M. is aangehouden.

Aanhouding mishandeling met een wapen

Op zaterdag 1 juli omstreeks 18.30 uur heeft de centale meldkamer melding gekregen van een mishandeling die op de Kaya Dr. Jose G. Hernandez heeft plaatsgevonden. De verdachte zou het slachtoffer hebben geslagen met een fles en is vervolgens gevlucht. De slachtoffer is door ambulancepersoneel behandeld en is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. Omstreeks 19.10 is de 36-jarige man met initialen F.J.M.P. aangetroffen door een politiepatrouille een aangehouden voor mishandeling met een wapen. Onderzoek in de zaak loopt.

Aanrijding

Op zaterdag 1 juli omstreeks 15.20 uur vond er een aanrijding plaats op de Boulevard Miguel Pourier. Een auto die richting Rincon reed heeft een overstekende ezel aangereden en de ezel belande op de voorruit van een andere auto die richting Playa reed. De bestuurder van de tweede auto was erg geschrokken en is daardoor behandeld door ambulancepersoneel en is vervolgens vervoerd naar het ziekenhuis voor medische behandeling.

Diverse bekeuringen voor verkeersovertredingen in het weekend

Afgelopen weekend hebben verschillende politiepatrouilles bekeuringen voor verkeersovertredingen uitgedeeld tijden hun surveillance. In de ochtenduren van zondag 2 juli zijn er vijf bestuurders bekeurd: drie voor het gebruik van een mobiele telefoon achter het stuur, één voor het rijden zonder geldig rijbewijs en verzekeringsdocumenten en één voor het rijden zonder geldig rijbewijs. Op Zaterdag 1 juli gedurende de dag zijn twee verschillende bestuurders bekeurd voor het gebruik van een mobiele telefoon achter het stuur. In de avonduren, op dezelfde dag vond er een aanrijding plaats op de Kaya Monseigneur Nieuwindt tussen twee auto’s en één van de bestuurders is na de controle bekeurd voor het rijden zonder geldig rijbewijs en verzekeringsdocumenten. Op vrijdag 30 juni vond er ook een aanrijding plaats op de Kaya Sabana waarbij de bestuurder bekeurd is voor het rijden zonder geldig rijbewijs en verzekeringsdocumenten. In de middaguren van vrijdag, is de bijrijder van een auto bekeurd voor het niet dragen van een autogordel.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911/112 of de anonieme tip lijn 9310.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket

Skype