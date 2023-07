Minister Javier Silvania

Ontvanger ta kuminsá kobra interes riba debenan habrí di impuesto i prima sosial Entrante di 1 aprel 2023, Ontvanger a kuminsá kobra interes riba debenan di impuesto i prima sosial, pa kua ainda no a sera un areglo di pago. Den mart di e aña aki, Minister di Finansa a anunsiá ku entrante di 1 di aprel 2023, konforme artíkulo 11 di invorderingsverordening, lo kuminsá kobra interes anual di 6.75% riba debenan habrí. A hasi e anunsio aki den mart, ku un temporada di transishon te 1 yüli pa permití tur esnan ku tin debe di impuesto òf prima sosial pa sera un areglo di pago sin mester paga e interes. E empresarionan ku ta deklará impuesto tur luna manera impuesto riba benta (omzetbelasting) i impuesto riba salario (loonbelasting) i prima sosial, mester hasi e pago korespondiente na tempu, di akuerdo ku leinan vigente. Si no hasi e pago, òf no hasi esaki na tempu, Ontvanger por kobra interes entrante 1 yüli 2023. Ministerio di finansa kier suprayá ku ta kontra di lei pa usa omzetbelasting ku kliente a paga òf loonbelasting ku a retené di e trahadó, pa likides den un empresa. E informashon ariba menshoná, ta konta tambe pa miembronan di Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC). Tur luna, minister di finansa ta reuní ku direktiva di VBC i a pone nan tambe na altura delantá di e intenshon di Ontvanger pa kuminsá kobra interes riba debenan di belasting i prima sosial. Ministerio di Finansa ta urgi pueblo pa paga nan debenan di belasting i prima sosial mas pronto ku ta posibel òf pa sera n areglo di pago pa tene e gastunan di interes abou. Pa mas informashon, pa pidi un karchi di debedor aktualisá òf pa sera un areglo di pago por manda un e-mail na info.belastingdienst@gobiernu.cw.

————————————

De ontvanger begint met het in rekening brengen van rente op openstaande belasting- en premieschulden

Met ingang van 1 april 2023, begon de ontvanger met het in rekening brengen van rente op openstaande belasting- en premieschulden waarvoor geen betalingsregeling is getroffen.

In maart van dit jaar werd door de minister van Financiën bekend gemaakt dat er per 1 april 2023, conform artikel 11 van de invorderingsverordening, 6.75% rente per jaar in rekening zal worden gebracht over openstaande belastingschulden. Deze bekendmaking heeft in maart plaatsgevonden, met een overgangsregeling tot 1 juli om alle belastingschuldigen in de gelegenheid te stellen hun belastingschulden af te lossen of een betalingsregeling te treffen zonder dat er rente in rekening wordt gebracht.

Ondernemers die maandelijks hun aangifte omzetbelasting en loonbelasting en sociale premies indienen moeten conform de wet ook de daarbij behorende afdrachten tijdig verrichten. Bij het niet of niet tijdig verrichten van de wettelijk voorgeschreven betaling, kan de ontvanger rente in rekening brengen bij de ondernemer en dat zal per 1 juli 2023 ook worden gedaan.

Het ministerie van financiën wil hierbij benadrukken, dat het tegen de wet is om de door klanten betaalde omzetbelasting of van werknemers ingehouden loonbelasting te gebruiken voor liquiditeitsdoeleinden binnen een onderneming.

Het voorgaande geldt ook voor de leden van de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC). De minister van financiën vergadert maandelijks met het bestuur van de VBC en heeft hen ook ruim van tevoren op de hoogte gebracht van het voornemen van de Ontvanger om per 1 juli 2023 invorderingsrente in rekening te brengen op openstaande belasting- en premieschulden.

Het ministerie van Financiën dringt er bij de samenleving op aan om hun belasting- en premieschulden zo snel mogelijk te betalen of een betalingsregeling te treffen om de rentekosten zo laag mogelijk te houden.

Voor meer informatie, voor het opvragen van een actueel debiteurenoverzicht of voor het treffen van een betalingsregeling kan er per mail contact worden opgenomen met de belastingdienst via: info.belastingdienst@gobiernu.cw.

