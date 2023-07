Fundashon Birgen di Rosario ta organisá fundraising:

Konsierto bailabel ku Grupo Galé for di Colombia

WILLEMSTAD – Dia 26 di ougùstùs próksimo ta bai tin un gran fundraising, pa

rekoudá fondo pa Fundashon Birgen di Rosario. Un konsierto bailabel ku

partisipashon di Grupo Galé, Son CC i DJ Carlito.

Fundashon Birgen di Rosario ta un organisashon ku ya pa 80 aña ta duna kuido den

tur forma na nos hendenan grandi. E fundashon ta konsistí di 5 kas, kualnan ta

Richardus-huis, Nos Lanterno, Habaai, Klooster Alverna i tambe Pasadia Mi Amparo.

En total ta duna kuido na mas ku 400 hende grandi, ku ta kantidat konsiderabel. Na

Fundashon Birgen di Rosario tin 250 trahadó ta laborá, kada un ta un profeshonal

riba su tereno.

Manera hopi fundashon, Fundashon Birgen di Rosario ta ser finansiá dor di

gobièrnu. E situashon ku País Kòrsou ta pasa aden tin komo konsekuensia ku

gobièrnu aña den aña afo ta kòrta den supsidio. Esaki ta pone ku e fundashon no por

keda sinta man krusá i keda bati na porta di gobièrnu. E meta di e fundraising aki ta

pa yuda e fundashon ku tin hopi nesesidat.

Ku e ganashi Fundashon Birgen di Rosario ta deseá na kumpra materialnan i

aparatonan di uzo ku ta sumamente nesesario pa sigui duna e kuido na e hende

grandi. Dia pa dia e hende grandi tin nesesidat di mas kuido; nan tin mester di stul

pa baña, ròlstul, left pa saka nan for di kama i pone nan bèk den kama, rollator,

etsetera. Tur esaki ta kosta hopi sèn.

Ku kompra di e materialnan nesesario pa nos grandinan, sigur ta aliviá e trabou di e

personal. E personal ta duna kuido ku amor, apesar ku esaki ta birando hopi pisá.

Fundashon Birgen di Rosario no solamente ta enfoká riba kuido di nos grandinan,

pero tambe ke mehorá nan kalidat di bida. Ta importante pa remarká ku Grupo Galé,

ku ta bini direktamente for di Colombia, ta koperá tremendamente ku e

organisashon pa hasi e evento aki posibel. Grupo Galé ta hopi gustá bou di nos amantenan di salsa. Esaki ta un tremendo

oportunidat pa baila e kantikanan tan gustá, den un ambiente amigabel.

E evento ta tuma lugá djasabra dia 26 di ougùstùs, 8or di anochi pa 2or di marduga,

na La Hacienda Olivia. Entrada general ta 85 florin i VIP ta 800 florin (mesa pa 4

persona). VIP ta inkluí mesa i stul pa 4 persona, 1 lugá di parker, 1 bòter di bibida.

No ta bende karchi VIP lòs. Pa informashon di VIP por yama 561-0222.

Karchi ta optenibel na tur nos kasnan di kuido; Huize Welgelegen (Habaai), Nos

Lanterno, Richardushuis i Klooster Alverna, Mensing’s Caminada i 24 uur uit de

muur.

Benta adelantá:

Djasabra awor, 8 di yüli tin posibilidat pa kumpra karchi adelantá na preis redusí, di

75 florin. Esaki ta tuma lugá for di 10or di mainta te 2or di atardi, na entrada di

Mangusa Hypermarket.

Un danki spesial ta bai na Licores Maduro, Mangusa Supermarket, Radio Hoyer,

Radio Mas, TV Direct, Brasa, 24 uur uit de muur pa hasi e evento aki posibel.

Persona di kontakto Fundashon Birgen di Rosario:

Jurina Constancia

561-0222

