Notisia di polis di djárason 5 di yüli te ku djabierne 7 di yüli 2023

‘Hit & Run’

Alrededor di 6.50 or di anochi riba djaweps 6 di yüli, un ‘Hit & Run’ a tuma lugá riba Kaya Nikiboko Nort. Shofùr di un pikòp a kore dal den vehíkulo di e persona ku a mèldu i despues a kore bai.

Kantidat di prosèsferbal durante diferente kòntròl di tráfiko

Durante e último dianan, Kuerpo Polisial Hulanda Karibense (KPCN) a tene diferente kòntròl di tráfiko na vários sitio na Boneiru.

Den oranan di mainta riba djárason 5 di yüli, a tene un kòntròl di tráfiko riba Kaya Industria i Kaya Internashonal. Durante e kòntròl na Kaya Industria, a kontrolá un total di ocho outo i un skuter. A duna dos prosèsferbal. Unu pa manehá sin un reibeweis bálido i unu pa manehá sin seguro bálido. Mas despues a tene un kòntròl di tráfiko na Kaya Internashonal. Aki tambe a kontrolá nuebe vehíkulo. A duna 1 prosèsferbal pa manehá sin faha di seguridat bistí.

Mas despues den oranan di anochi a tene un kòntròl di tráfiko planiá na altura di Kaya Nikiboko Sùit i Kaya Julio C. van der Ree. Durante di e kòntròl aki, a kontrolá un total di 52 vehíkulo. A duna un total di 21 prosèsferbal.

E prosèsferbalnan tabata pa lo siguiente:

6x pa manehá sin seguro bálido

11x pa manehá sin reibeweis bálido

2x pa manehá sin faha di seguridat bistí

1x pa kore ku un lus di dilanti defekto

1x pa kore un vehíkulo sin un plachi di number

Den oranan di atardi riba djaweps 6 di yüli a tene un kòntròl di tráfiko planiá riba Kaya Korona. Durante di e kòntròl aki, a duna un total di 20 prosèsferbal.

E prosèsferbalnan tabata pa lo siguiente:

1x pa manehá sin hèlm bistí

13x pa manehá sin faha di seguridat bistí

2x pa manehá sin reibeweis bálido

4x pa manehá sin seguro bálido

KPCN ta hala atenshon di un i tur pa nan tin e dokumentunan nesesario, na òrdu. Tambe ta konsehá estriktamente pa kumpli ku e reglanan di Lei di Tráfiko. Den e dianan binidero, polis lo sigui tene e tipo di kòntròlnan aki.

Bo no ta kumpli ku reglanan? Bo por haña un but. E suma di un but pa e violashonnan menshoná ta varia entre $30 te ku $225.

Kuerpo Polisial Hulanda Karibense ku yamada na mayornan i kuidadónan di muchanan pa ta alerta ora ta laganan hunga riba telefòn

Awor ku temporada di fakansi ta bai kuminsá, ‘meldkamer’ sentral hopi biaha ta haña yamada di muchanan ku ta hunga ku telefòn. E tempu i atenshon ku nos sentralistanan ta tuma pa kontestá e yamadanan aki i purba saka’fo si enrealidat e mucha ta den un peliger òf un kaso di emergensia, por sòru ku un persona ku sí ta den peliger òf mester di yudansa urgente, no por haña un sentralista riba e number di emergensia.

Tene na kuenta ku asta un telefòn sin ‘sim card’, por keda yama e number di emergensia.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 911/112 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van woensdag 05 juli tot en met vrijdag 07 juli 2023

Hit & Run

Op donderdag 6 juli omstreeks 18.50 uur vond ereen hit & run plaats op de Kaya Nikiboko Noord. De bestuurder van een pick-up botste tegen het voertuig van de melder en reed vervolgens door.

Veel bekeuringen uitgeschreven tijdens vershillende verkeerscontroles

Gedurende de laatste dagen heeft de politie verschillende verkeerscontroles gehouden op meerdere locaties op Bonaire.

In de ochtenduren van woensdag 5 juli werd op de Kaya Industria en Kaya Internashonal een verkeerscontrole gehouden. Tijdens de controle op de Kaya Industria werden in totaal acht auto’s en één scooter gecontroleerd. Er werden 2 bekeuringen uitgeschreven. Eén voor het rijden zonder een geldig rijbewijs en één voor het rijden zonder geldige verzekering. Iets later is een verkeerscontrole op de Kaya Internashonal gehouden. Er zijn tijdens deze controle ook 9 voertuigen gecontroleerd. Eén bekeuring is uitgeschreven voor het rijden zonder autogordel.

Vervolgens is er in de avonduren ter hoogte van de Kaya Nikiboko Zuid en Kaya Julio C. van der Ree nogmaals een geplande verkeerscontrole gehouden. Tijdens deze controle zijn 52 voertuigen totaal gecontroleerd en er zijn 21 bekeuringen uitgeschreven.

De bekeuringen waren voor de volgende:

6x voor het rijden zonder geldige verzekeringsdocumenten

11x voor het rijden zonder geldig rijbewijs

2x voor het rijden zonder autogordel

1x voor het rijden met een defecte dimverlichting

1x voor het rijden zonder kentekenplaat

In de middaguren op donderdag 6 juli werd aan de Kaya Korona een geplande verkeerscontrole gehouden. Tijdens deze controle werden in totaal 20 bekeuringen uitgeschreven.

De bekeuringen waren voor de volgende:

1x voor het rijden zonder helm

13x voor het rijden zonder autogordel

2x voor het rijden zonder geldig rijbewijs

4x voor het rijden zonder geldige verzekering

Het KPCN wil een ieder erop attenderen om de nodige documenten op orde te hebben. Ook wordt er streng geadviseerd om je aan de verkeersregels te houden. Hiermee draag je ook bij aan een veilig verkeer op het eiland. In de komende dagen zal de politie dit soort controles blijven uitvoeren.

Houd jij je niet aan de regels? Dan kan je een bekeuring krijgen. Het bedrag van een boete voor bovengenoemde overtredingen varieert tussen de $30 en $225.

Het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) roept ouders en verzorgers van kleine kinderen om alert te zijn als ze hen met mobiele telefoons laten spelen.

Nu we de zomervakantie ingaan, krijgt de centrale meldkamer steeds vaker telefoontjes van kinderen die met een mobiele telefoon spelen. De tijd die onze centralisten besteden aan het beantwoorden van deze oproepen en het proberen vast te stellen of het kind daadwerkelijk in nood is, kan ervoor zorgen dat een persoon die wel in gevaar is of dringend hulp nodig heeft, geen centralist kan bereiken.

Houd er rekening mee dat zelfs mobiele telefoons zonder simkaart nog steeds noodnummers kunnen bellen.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911/112 of de anonieme tip lijn 9310.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket

Skype