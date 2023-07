Wardakosta den bon kooperashon ku CITRO ta asisti den rekuperashon di boto belero ta drif. / De Kustwacht in goede samenwerking met CITRO bergen losgeslagen zeilvaartuig

Wardakosta den bon kooperashon ku CITRO ta asisti den rekuperashon di boto belero ta drif.

Den anochi di djarason 5 di juli a ser detekta dor di e avion di Wardakosta Dash-8 un boto belero

ta drif sin lusnan di nabegashon i ku bela abou na parti nort di Boneiru. Siguiente dia mainta e

helikopter di Wardakosta a bai buska mas informashon pa asina saka afo si ta trata di posibel

persona den estado di emergensia abordo. Despues di a identifika e belero, konfirmando ku no

tin persona a bordo i ku e informashon adheri dor di e Centro di Operashon Maritimo (MOC) a

ser konklui ku e belero ta unu ku a los for di Isla di St. Lucia i ku no tin persona a bordo.

Despues di a informa e doño di e belero, e boto DICK BRAAKMAN di CITRO den bon koperashon

ku Wardakosta ku e boto Metal Shark, a sleep e belero na parti nort di Korsow I tresele na e pier

di Wardakosta na Marine Basis Parera kaminda e doño lo hasi e demas tramitenan pa rekupera

su embarkashon

De Kustwacht in goede samenwerking met CITRO bergen losgeslagen zeilvaartuig

In de avond van woensdag 5 juli heeft het Dash-8 vliegtuig van de Kustwacht een drijvende

zeilvaartuig, zonder navigatie verlichting en met gestreken zeil, ten noorden van Bonaire

aangetroffen. Volgende dag werd de helikopter van de Kustwacht ingezet om met daglicht een

kijkje te nemen en om te bevestigen dat er geen mensen in nood waren. Na het zeilvaartuig te

kunnen identificeren en met de ingewonnen informatie vanuit het Maritieme Operatie Center

(MOC) is geconcludeerd dat het om een losgeslagen zeilvaartuig vanuit St.Lucia gaat. Nadat de

eigenaar ingelicht werd, heeft de CITRO vaartuig DICK BRAAKMAN in goede samenwerking met

het Kustwacht vaartuig Metal Shark, het zeilvaartuig ten noorden van Curaçao op sleep

genomen richting de Kustwacht steiger te Martine Basis Parera, waar de eigenaar verder actie

zal nemen om zijn vaartuig op te komen halen.

