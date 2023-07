OM vervolgt twee mannen voor hun aandeel in dodelijk bootongeluk op de Waddenzee

Een 33-jarige man uit de gemeente Harlingen en een 47-jarige man uit de gemeente Terschelling zullen door het Openbaar Ministerie (OM) worden vervolgd voor hun aandeel in een aanvaring met dodelijke afloop op 21 oktober 2022 in het Schuitengat op de Waddenzee. De mannen waren de schippers van een (snel)veerboot en een watertaxi.

Bij het ongeluk kwamen vier mensen om het leven, waarvan een 12-jarige jongen nog altijd wordt vermist. Ook raakte een aantal mensen, waaronder één van de schippers, (zwaar) gewond.

Te hard gevaren

Op basis van meerdere verklaringen, opnames van het marifoonverkeer, de GPS-locaties van de boten en de radargegevens concluderen de officieren van justitie dat er door beiden te hard is gevaren op het moment van de aanvaring. De vaargeul waarin het ongeluk plaatsvond, het Schuitengat, is niet de aangewezen veerbootroute. De maximale snelheid is daar 20 km/uur. De (snel)veerboot had een snelheid van 55 km/uur, de watertaxi voer 28 km/uur.

Onveilig

Ook is er volgens het OM onvoldoende gecommuniceerd en zijn er onduidelijke afspraken gemaakt over hoe elkaar te passeren. Daarnaast heeft de schipper van de watertaxi, vlak voor de aanvaring, een onbegrijpelijke en onveilige stuurbeweging gemaakt. Uiteindelijk kon de schipper van de veerboot daardoor alleen nog maar over de watertaxi heen varen.

Dood door schuld

De beide mannen wordt dood door schuld en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door schuld ten laste gelegd. Ook worden de beide mannen vervolgd voor het schuldig zijn aan het tot zinken brengen van een andere boot, met levensgevaar of de dood tot gevolg.

Het OM heeft besloten de zaak tegen de ‘bijrijder’ van de veerboot te seponeren. Hij werd in eerste instantie aangemerkt als verdachte, maar hij heeft geen enkele invloed gehad op het besturen van het schip.

Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank in Leeuwarden deze zaak gaat behandelen.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket

Skype