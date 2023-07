Man uit Eelderwolde opnieuw vast voor diefstal cryptovaluta

De raadkamer van de rechtbank in Assen heeft vorige week besloten dat een 20-jarige man uit Eelderwolde zestig dagen langer in voorlopige hechtenis moet blijven. Hij wordt verdacht van diefstal van cryptovaluta.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) wist de man via diverse handelingen sms-berichten voor 2-factor-authenticatie te verkrijgen. Deze 2-factor-authenticatie is nodig om op een beveiligde manier in te kunnen loggen. Hierdoor kon de man zich toegang verschaffen tot de cryptowallets van de slachtoffers en deze leeghalen. Naast diefstal van cryptovaluta wordt de man verdacht van computervredebreuk, oplichting, oneigenlijk gebruik van telecommunicatie en witwassen.

Soortgelijke feiten

De verdachte werd vanwege soortgelijke feiten op 1 december 2022 door de rechtbank Noord-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 48 maanden, waarvan 24 maanden voorwaardelijk. Omdat de verdachte in die zaak in voorlopige hechtenis zat en dus al een groot deel van zijn onvoorwaardelijke straf had uitgezeten, kreeg hij begin 2023 meer vrijheden. De verdenking is dat de man na zijn veroordeling, vanaf maart van dit jaar, door is gegaan met het plegen van dezelfde soort feiten.

Speciaal team

De man is ruim twee weken geleden aangehouden. Die aanhouding vloeide voort uit een onderzoek van Team Cybercrime Noord-Nederland van de politie. Tijdens de doorzoeking van de woning van de verdachte zijn telefoons en gegevensdragers in beslag genomen. Ook is er contant geld aangetroffen.

Het totale schadebedrag wordt vooralsnog geschat op minstens 125.000 euro. Omdat het onderzoek nog loopt kunnen zowel een hoger schadebedrag als verdere aanhoudingen niet worden uitgesloten.

Beperkingen

De verdachte zat tot vandaag in beperkingen. Dat betekent dat hij alleen via zijn advocaat contact mocht hebben met de buitenwereld. Die beperkingen zijn vandaag opgeheven.

