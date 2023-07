Debat over aftreden kabinet

10 juli 2023

De Tweede Kamer debatteerde op maandag 10 juli over het aftreden van het kabinet. De Kamerleden gingen hierover in debat met demissionair minister-president Mark Rutte. Het plenaire debat is terug te kijken via Debat Gemist.

Minister-president Mark Rutte bood op vrijdag 7 juli per brief het ontslag van het kabinet aan de Koning aan. Voorafgaand aan het debat legde hij in de Tweede Kamer een verklaring af.

Demissionair

Totdat er een nieuw kabinet aantreedt, behandelen de bewindslieden in principe alleen de lopende zaken. Een kabinet dat alleen lopende zaken afhandelt, wordt demissionair genoemd. Het demissionaire kabinet wordt niet geacht om belangrijke politieke beslissingen te nemen. Het zal bijvoorbeeld geen belangrijke wetsvoorstellen voor behandeling naar de Kamer sturen en wetsvoorstellen die daar al in behandeling zijn, worden niet behandeld tot na de verkiezingen en de kabinetsformatie.

Tweede Kamer beslist zelf

Wie bepaalt wat er wel behandeld wordt en wat niet? Die beslissing ligt bij de Tweede Kamer. De Kamerleden kunnen onderwerpen aanwijzen waarvan zij vinden dat die niet kunnen worden behandeld. Zij verklaren deze onderwerpen dan controversieel.

Procedure controversieel verklaren

De procedure voor het controversieel verklaren begint bij de commissies van de Kamer. In hun procedurevergaderingen stellen ze een lijst van onderwerpen samen. De lijst van controversieelverklaringen wordt eind augustus ambtelijk voorbereid, zodat de commissies deze in de eerste week na het zomerreces kunnen bespreken, aldus Kamervoorzitter Vera Bergkamp bij de afronding van het debat. De Kamer stelt vervolgens in een plenaire vergadering de lijst vast. De stemmingen hierover vinden plaats in de week van 12 september tijdens de plenaire vergadering. Lees meer over deze procedure.

