Entrada di ‘intakebalie’ di warda di polis Boneiru ta muda temporalmente. / Ingang intakebalie politiebureau Bonaire tijdelijk van locatie veranderd.

Entrada di ‘intakebalie’ di warda di polis Boneiru ta muda temporalmente.

Entrante mañan, djamars 11 di yüli, entrada di e ‘intakebalie’ di warda di polis na Playa ta muda temporalmente en konekshon ku mantenshon den e edifisio. Kuerpo Polisial Hulanda Karibense (KPCN) i ‘Rijksvastgoedbedrijf’ (RVB), ta trahando un tempu kaba na medidanan pa mehorá e klima den warda di polis na Playa. E intenshon ta pa mehorá e kalidat di aire den e edifisio pa e seguridat i bienestar di e trahadónan. Pa implementá e medidanan aki na un manera seif pa tur trahadó di e kuerpo, a muda temporalmente algun ofisina den e edifisio pa un otro sitio den e edifisio.

Ta importante prinsipalmente pa e públiko sa, ku e entrada di e ‘intakebalie’ a bai awor na un porta mas smal na banda drechi di e edifisio na altura di e ‘slagboom’. Tin un bèl na e porta ku bishitantenan por primi pa drenta paden. Unabes den e edifisio, e bishitante tin un espasio di espera ku nan por sinta miéntras nan ta warda riba yudansa. Mas aleu, mantenshon di e edifisio lo no stroba ningun servisio di polis.

KPCN i RVB ta pone salú di trahadónan na prioridat haltu i lo sigui traha diligente i huntu pa solushoná e problema.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Ingang intakebalie politiebureau Bonaire tijdelijk van locatie veranderd.

Vanaf morgen, dinsdag 11 juli, zal de ingang van de intakebalie van het hoofdbureau van de politie in Playa tijdelijk van locatie veranderen in verband met onderhoud in het gebouw. Het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) werken al enige tijd aan maatregelen om het klimaat in het hoofdbureau van de politie in Playa te verbeteren. Hierdoor is het de bedoeling om de luchtkwaliteit in het gebouw te verbeteren voor de veiligheid en het welzijn van de medewerkers. Om deze maatregelen uit te voeren op een manier die veilig is voor alle medewerkers van het korps, zijn enkele ruimtes in het gebouw tijdelijk elders in het gebouw gevestigd.

Het is vooral belangrijk voor het publiek om te weten dat de ingang van de intakebalie nu bij een smallere deur aan de rechterkant van het gebouw ter hoogte van de slagboom zal zijn. Er is een bel bij de deur die bezoekers kunnen indrukken om binnen te komen. Eenmaal in het gebouw hebben bezoekers een wachtruimte waar ze kunnen zitten terwijl ze wachten op hulp. Verder zullen alle diensten van de politie tijdens dit onderhoud ongehinderd doorgaan.

Het KPCN en het RVB stellen de gezondheid van de werknemers als hoogste prioriteit en zullen ijverig en gezamenlijk blijven werken om het probleem op te lossen.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

