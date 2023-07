Minister Javier Silvania NOS TA KEDA BATI NAN KU LOGRO  NIEUW RECORD BELASTINGOPBRENGSTEN JUNI

Vandaag heeft de belastingdienst de resultaten over de maand juni bekend gemaakt. De belastingopbrengsten zijn NAf 37,8 miljoen hoger dan begroot (NAf 136,0 miljoen versus NAf 98,2 miljoen) en de premie-opbrengsten zijn NAf 15,8 miljoen hoger dan begroot (NAf 77,5 miljoen versus NAf 61,7 miljoen). Hiermee zijn wederom nieuwe records gevestigd.

Nog nooit waren de opbrengsten in de maand juni zo hoog. De grootste meevallers zijn deze maand gerealiseerd bij de winstbelasting (+ NAf 16,9 miljoen), de OZB (+ NAf 7,8 miljoen) en de loonbelasting (+ NAf 6,9 miljoen). De bijdrage van de omzetbelasting is NAf 46,6 miljoen waarvan NAf 13,3 miljoen door de douane bij invoer is geïnd. De opbrengsten uit hoofde van omzetbelasting betreffen voor 97% de zogenaamde ‘lopende verplichtingen’ oftewel de afdrachten of aangifte. Bij de loonbelasting heeft zelfs 98% van de opbrengsten betrekking op de afdrachten op aangifte. Slechts een zeer klein deel van de opbrengsten heeft betrekking op de aflossing van oude schulden. Dit benadrukt het structurele karakter van de hogere opbrengsten. De stijging van de OZB-opbrengsten kan worden verklaard door de aanslagen over het jaar 2023 die momenteel worden opgelegd.

De afstemming die nu plaatsvindt tussen de OZB-administratie van de belastingdienst en de registratie van het Kadaster heeft aan het licht gebracht dat de afgelopen jaren niet alle geregistreerde onroerende zaken in de OZB-heffing zijn betrokken. Over het jaar 2023 zal derhalve een aanzienlijk hoger aantal OZB-aanslagen worden opgelegd dan voorgaande jaren en vervolgens zal ook naheffing over voorgaande jaren plaatsvinden. De opbrengsten uit hoofde van premies sociale verzekeringen zijn in de maand juni 24,5% hoger dan begroot en 13,5% hoger dan de opbrengsten in juni vorig jaar.

De belastingdienst werkt hard aan de verbetering van de dienstverlening en het op orde krijgen van haar eigen administraties en processen. Dit is een enorme klus en vraagt dus enige tijd. Uit de opbrengstcijfers die (tegen de verwachting van sommigen in) blijven stijgen, kan worden opgemaakt dat de belastingdienst op de goede weg is. Deze resultaten worden verder versterkt door de compliance activiteiten van SBAB en de Douane. De prognose van de opbrengsten voor 2023 blijft derhalve onverminderd positief.

