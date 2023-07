Plan di vakanshon “Future Careers – Robotics and Art” ta stimulá e kuriosidat di mucha, Fundashon Museo di Mucha Curaçao ta organisá un plan di vakashon uniko den kolaborashon ku Bright Kids Club.

Willemstad, 6 yüli 2023 – Fundashon Museo di Mucha Curaçao ta anunsia ku orguyo su plan di

vakanshon “Future Careers – Robotics and Art”, ku ta brinda mucha entre 7 pa 12 aña di edad e

oportunidat di sera konosí ku e mundu emoshonante di robotika i arte. E inisiativa inovativo aki a

keda hasí posibel danki na e envolvementu di Bright Kids Club, un sosio ku ta organisá

programanan spesialisá pa entusiasmá hobenan pa trabounan tékniko di futuro, manera ‘coding’,

inteligensia artifisial, realidat virtual i maneha drone.

E plan di vakashon “Future Careers – Robotics and Art” a keda diseñá pa laga muchanan sera

konosí na un manera diberti i educativo ku trabounan di futuro ku ta wòrdu formá pa téknologia i

kreatividat. Dor di partisipá na e programa aki muchanan ta haña oportunidat pa deskubrí i

desaroyá nan kuriosidat i interes den téknologia. Nan lo haña e chèns na un manera interaktivo di

interaktua ku themanan manera ‘coding’, konstrui robòt, eksplorá mundunan virtual i hopi mas.

Un aspekto partikular di e plan di vakashon akí ta e enfoke inklusivo. Den kolaborashon ku

Samenwerkende Fondsen, Flow Business i Bureau Telecommunicatie & Post, 200 mucha di

menos rekurso lo wòrdu invitá pa partisipá na e programa aki. Fudashon Museo di Mucha Curaçao

ta duna hopi balor na igualdat di oportunidat i ke sòru pa kada mucha, no ta importa su

prosedensia, tin akseso na eksperiensianan edukativo i inspiradó. “Nos ta entusiasmá pa brinda e

plan di vakashon aki i laga muchanan deskubrí kon téknologia i arte por fortifiká otro,” Rohani de

Pont, direktora di Fundashon Museo di Mucha Curaçao ta bisa. “Ku e input di Bright Kids Club i

nos apresiado sosionan nos por tin un influensha positivo den bida di e muchanan aki i brinda nan

e hèrmèntnan i konosementu pa eksplorá nan futuro karera.”

E plan di vakashon “Future Careers – Robotics and Art” lo tuma lugá 10 di yüli te ku 4 di ougùstùs

na Museo di Mucha. Nos ta enkurashá mayornan i kuidadonan pa registrá nan yunan nan e

programa uniko aki i asina duna nan e chèns pa na un manera diberti i edukativo desaroyá

habilidatnan nobo.

Pa mas informashon i registrashon por bishita e wèpsait di Fundashon Museo di Mucha Curaçao:

http://www.childrensmuseumcuracao.org. Hasi lihe, paso luganan disponibel ta limitá.

Vakantieplan “Future Careers – Robotics and Art” stimuleert de nieuwsgierigheid van

kinderen, Stichting Kindermuseum Curaçao organiseert uniek vakantieplan in samenwerking met Bright KidsClub

Willemstad, 6 juli 2023 – Stichting Kindermuseum Curaçao kondigt met trots het vakantieplan

“Future Careers – Robotics and Art” aan, dat kinderen van 7 tot 12 jaar de mogelijkheid biedt om

kennis te maken met de spannende wereld van robotica en kunst. Dit innovatieve initiatief is mede

mogelijk gemaakt dankzij de betrokkenheid van Bright Kids Club, een partner die gespecialiseerde

programma’s organiseert om jongeren te enthousiasmeren voor nieuwe technische beroepen,

zoals codering, kunstmatige intelligentie, virtual reality en dronevliegen.

Het vakantieplan “Future Careers – Robotics and Art” is ontworpen om kinderen op een speelse en

educatieve manier te laten kennismaken met de toekomstige beroepen die worden gevormd door

technologie en creativiteit. Door deel te nemen aan dit programma krijgen kinderen de kans om

hun nieuwsgierigheid en interesse in technologie te ontdekken en te ontwikkelen. Ze zullen handson ervaring opdoen met codering, het bouwen van robots, het verkennen van virtuele werelden en

nog veel meer.

Een bijzonder aspect van dit vakantieplan is de inclusieve benadering. In samenwerking met

Samenwerkende Fondsen, Flow Business en Bureau Telecommunicatie en Post, worden 200

minderbedeelde kinderen uitgenodigd om deel te nemen aan dit programma. Stichting

Kindermuseum Curaçao hecht veel waarde aan gelijke kansen en wil ervoor zorgen dat elk kind,

ongeacht hun achtergrond, toegang heeft tot leerzame en inspirerende ervaringen.

“We zijn verheugd om dit vakantieplan aan te bieden en kinderen te laten ontdekken hoe

technologie en kunst elkaar kunnen versterken,” zegt Rohani de Pont, directeur van Stichting

Kindermuseum Curacao. “Met de input van Bright Kids Club en onze gewaardeerde partners

kunnen we een positieve invloed hebben op het leven van deze kinderen en hen de tools en

kennis bieden om hun toekomstige carrière te verkennen.”

Het vakantieplan “Future Careers – Robotics and Art” zal plaatsvinden van 10 juli tot en met 4

augustus bij het Kindermuseum. Ouders en verzorgers worden aangemoedigd om hun kinderen

aan te melden voor dit unieke programma en hen de kans te geven om op een leuke en leerzame

manier nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht op de website van Stichting Kindermuseum

Curaçao: http://www.childrensmuseumcuracao.org. Wees er snel bij, want er zijn beperkte plaatsen

beschikbaar

