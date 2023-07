TUI TA SIGUI INVERTÍ DEN ISLANAN ABC: 14 BUELO PA SIMAN I MAS BUELO SIN STÒP

Rijswijk/Willemstad, 12 yüli 2023 – E islanan ABC sin kita sin pone ta popular bou di turistanan Hulandes. Esaki ta motibu pa TUI fly sigui invertí den buelonan pa e teritorio di Caribe. E próksimo wenter e aerolinía lo bula 14 biaha for di Schiphol pa e islanan ABC, dos biaha pa dia pa Kòrsou, sinku biaha pa siman pa Boneiru i tres biaha pa siman pa Aruba.

Rick van der Pluijm, Head of TUI Dutch Caribbean: “Ta tremendo ku nos tin dos buelo pa dia pa Kòrsou e wenter aki. Huntu ku e buelonan pa Aruba i Boneiru, esaki ta duna turistanan, pero tambe e hendenan na e islanan ABC, un gran variedat di buelo di i pa Amsterdam, kaminda lo bo por bula tambe pa tur e tres islanan sin stòp. Mi ta sigur ku nos ta hasi hopi hende kontentu”.

14 buelo pa siman

E próksimo wenter TUI lo bula dos biaha pa dia pa Kòrsou, lo por bula tur dia sin stòp, tantu pa ida i buelta. Lo bula sinku biaha pa siman pa Boneiru e temporada di wenter aki, tur dia di siman, ku eksepshon di djaweps i djadumingu. E buelonan ta planiá di tal manera ku pasaheronan por bula tres biaha pa siman sin stòp pa Boneiru i dos biaha pa siman sin stòp pa Amsterdam. Lo bula Aruba tres biaha pa siman. Riba djaluna, djaweps i djadumingu i semper den kombinashon ku Kòrsou. Aki tambe por bula sin stòp tantu riba e buelo di ida i buelta.

Crew di kabina ampliá

Pa por realisá tur e buelonan, TUI a reklutá 18 crew di kabina lokal nobo na Kòrsou. Banda di Hulandes nan tur ta papia Papiamentu tambe. Ku e koleganan nobo aki, TUI tin awor un grupo di mas o ménos 60 crew di kabina lokal ku por wòrdu usá spesialmente riba e ruta pa i for di e islanan ABC.

Dreamliner

E buelonan ta wòrdu hasí ku un Boeing 787 Dreamliner di TUI fly. Den e avion aki por reservá tres sekshon diferente: Economy, Comfort i Deluxe. Entretantu mayoria akomodashon pa e temporada di wenter ta disponibel pa kompra. I e luna aki e oferta pa zomer 2024 lo ta disponibel. Tambe pasashinan lòs pa e periodo di wenter ta disponibel kaba pa kompra.

TUI BLIJFT INVESTEREN IN ABC-EILANDEN:14 VLUCHTEN PER WEEK EN MEER NON-STOP

Willemstad/Rijswijk, 12 juli 2023 – De ABC-eilanden zijn onverminderd populair onder de Nederlandse vakantiegangers. Reden voor TUI fly om te blijven investeren in vluchten van en naar het Caribisch gebied. Komende winter vliegt de luchtvaartmaatschappij 14 keer vanaf Schiphol naar de ABC-eilanden, waarbij twee keer per dag naar Curaçao wordt gevlogen, vijf keer per week Bonaire en drie keer per week Aruba wordt aangedaan.

Rick van der Pluijm, Head of TUI Dutch Caribbean: “Het is geweldig dat we deze winter twee vluchten per dag naar Curaçao uitvoeren. Samen met de vluchten naar Aruba en Bonaire geeft het vakantiegangers, maar ook de mensen op de ABC-eilanden een ruime keuze aan vluchten van en naar Amsterdam waarbij je naar alle drie de eilanden ook non-stop kunt vliegen. Ik weet zeker dat we daar veel mensen blij mee maken”.

14 vluchten per week

De komende winter vliegt TUI twee keer per dag op Curaçao waarbij er dagelijks non-stop gevlogen kan worden, zowel heen als terug. Bonaire wordt deze winter vijf keer per week aangedaan, iedere dag van de week met uitzondering van donderdag en zondag. De vluchten zijn zo gepland dat reizigers drie keer per week non-stop naar Bonaire kunnen vliegen en twee keer per week non-stop naar Amsterdam. Aruba wordt drie keer per week aangedaan. Op de maandag, donderdag en zondag en altijd in combinatie met Curaçao. Ook hier kan zowel op de heen- als terugvlucht non-stop gevlogen worden.

Cabin crew uitgebreid

Om alle vluchten uit te kunnen voeren, heeft TUI onlangs 18 nieuwe lokale cabin crew leden op Curaçao geworven. Naast Nederlands spreken zij ook allemaal Papiaments. Met deze nieuwe collega’s heeft TUI inmiddels een groep van zo’n 60 lokale cabin crew die speciaal op de route van en naar de ABC-eilanden kan worden ingezet.

Dreamliner

De vluchten worden uitgevoerd met een Boeing 787 Dreamliner van TUI fly. In dit toestel zijn drie verschillende klassen te boeken: Economy, Comfort en Deluxe. De meeste accommodaties voor het winterseizoen zijn inmiddels boekbaar. En deze maand zal het aanbod van zomer 2024 boekbaar zijn. Ook losse tickets voor het winterseizoen zijn nu al te boeken.

