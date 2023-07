Petishon pa kompensashon artíkulo di skol pa skol básiko i sèn pa buki di MBO ta posibel

07/10/2023

Mayornan i tutornan por pidi un kompensashon pa artíkulo di skol pa alumnonan di skol básiko pa aña eskolar 2023-2024.

E kompensashon pa artíkulo di skol ta 300 dòler pa kada alumno. Studiantenan di MBO ta bini na remarke pa un kompensashon pa sèn pa buki. E kompensashon pa sèn pa buki ta maksimalmente 400 dòler, esaki ta dependé di e tipo di estudio. Studiantenan di MBO ku ta mayor di edat por pidi e kompensashon nan mes. Mayornan i tutornan tin ku hasi petishon pa e sèn pa buki pa studiantenan ku ta menor di edat.

Tin algun kondishon pa haña e kompensashon pa artíkulo di skol òf pa sèn pa buki. Alumnonan di skol básiko mester ta inskribí na un skol básiko i studiantenan di MBO mester ta inskribí na nan estudio. A pone límite tambe na e entrada ku un hende por tin pa haña e kompensashon. Riba www.bonairegov.com/back2school tin e kondishonnan pa haña e kompensashon.

Mayornan, tutornan i studiantenan di MBO por pidi e kompensashon online riba http://www.bonairegov.com. Ta importante pa upload tur e dokumentunan ku nan ta pidi. No ta prosesá un petishon ku no ta kompletamente yená. Hende ku tin mester di ayudo durante yenamentu online di e petishon, por yama òf app e number 701 1055. E orario ta di djaluna te ku djabièrnè di 09.00 or te 16.30 or.

Siudadanonan ku tin mester di ayudo personal pa hasi e petishon, por pasa na Direktorado di Komunidat i Kuido den luna di yüli i ougùstùs. Esaki por riba djamars i djaweps di 09.00 – 12.00 or i di 14.00 – 17.00 or na Kaya Neerlandia 41.

Aanvraag vergoeding schoolartikelen basisschool en boekengeld mbo mogelijk

10 juli 2023

Ouders en voogden kunnen voor leerlingen van de basisschool voor het schooljaar 2023-2024 een vergoeding vragen voor schoolartikelen.

De vergoeding voor schoolartikelen is 300 dollar per leerling. Studenten van het mbo komen in aanmerking voor een vergoeding van het boekengeld. De vergoeding voor het boekengeld is maximaal 400 dollar, het is afhankelijk van de opleiding. Meerderjarige mbo-studenten kunnen de vergoeding zelf aanvragen, ouders en voogden moeten het boekengeld voor minderjarige mbo-studenten aanvragen.

Er zijn enkele voorwaarden om de vergoeding voor schoolartikelen of boekengeld te krijgen. Leerlingen van de basisschool moeten ingeschreven staan bij een basisschool, mbo-studenten bij hun opleiding. Ook zijn er grenzen gesteld aan het inkomen dat iemand mag hebben om de vergoeding te krijgen. Op www.bonairegov.com/back2school staan de voorwaarden om de vergoeding te krijgen.

Ouders, voogden en mbo-studenten kunnen op http://www.bonairegov.com de vergoeding online aanvragen. Het is belangrijk om alle gevraagde documenten te uploaden. Aanvragen die niet volledig zijn ingevuld, kunnen niet worden behandeld. Mensen die hulp nodig hebben tijdens het online invullen van de aanvraag, kunnen bellen of appen met het nummer 701 1055. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur.

Burgers die persoonlijk hulp nodig hebben om de aanvraag te doen, kunnen in juli en augustus langs bij de Directie Samenleving en Zorg. Dat kan op dinsdag en donderdag van 09:00 – 12:00 uur en van 14:00 – 17:00 uur aan de Kaya Neerlandia 41.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket