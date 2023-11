Promé gruponan di atleta pa Special Olympics a yega Boneiru

11/02/2023

Djaweps 2 di novèmber e delegashonnan di Sint Maarten, Saba i Sint Eustatius a yega.

E promé gruponan di atleta pa Special Olympics Kingdom Games a yega Boneiru. Djaweps 2 di novèmber e delegashonnan di Sint Maarten, Saba i Sint Eustatius a yega. Un grupo basta grandi a bai aeropuerto pa yama e delegashonnan bonbiní. Entre otro diputado Clark Abraham di Maneho di deporte i asuntunan deportivo, i Terrence de Jong, hefe di Indebon a forma parti di e komishon. Meskos ku Niels Cannegieter, hefe di organisashon di Special Olympics Kingdom Games. Representantenan di FKPD, Indebon, Lions Club i Zorg en Welzijn Groep tambe a bai aeropuerto pa risibí e atletanan.

Boneiru ta isla anfitrion pa Special Olympics Kingdom Games. Pa promé biaha ta organisá esaki den área di Karibe. Un total di seis pais/isla ta partisipá na e enkuentronan deportivo riba 4 i 5 di novèmber próksimo. Tin kompetensia den diferente ramo di deporte manera futbòl, atletik, bichvòli, natashon, bolas i beisbòl.

Djasabra awor dia 4 di novèmber, tin e seremonia di apertura pa e weganan. Esaki ta 10 or di mainta den Parke Wilhelmina.Tur hende ta bon biní, alabes ta invitá tur hende pa bai apoyá nos atletanan durante e diferente weganan. Riba e página di facebook di Indebon, tin tur informashon tokante orario i lugá kaminda ta tene e kompetensianan. Por wak e informashon akí tambe riba página di facebook di gobièrnu di Boneiru

Eerste groepen atleten op Bonaire aangekomen voor Special Olympics

02 nov 2023

De delegaties uit Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius zijn op donderdag 2 november aangekomen.

De eerste groepen atleten voor de Special Olympics Kingdom Games zijn op Bonaire aangekomen. De delegaties uit Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius zijn op donderdag 2 november aangekomen. Een vrij groot groep is naar de luchthaven gegaan om de delegaties welkom te heten. Gedeputeerde Clark Abraham van Sport en aangelegenheden, en Terrence de Jong, hoofd van Indebon hebben deel uitgemaakt van deze groep. Net als Niels Cannegieter, hoofd van de organisatie van de Special Olympics Kingdom Games. Vertegenwoordigers van FKPD, Indebon, Lions Club en de Zorg en Welzijn Groep zijn ook naar de luchthaven gegaan om de atleten te ontvangen.

Bonaire is het gasteiland voor de Special Olympics Kingdom Games. Deze worden voor de eerste keer in het Caribisch gebied georganiseerd. In totaal zes landen/eilanden doen mee aan de sportactiviteiten op 4 en 5 november aanstaande. Er zijn wedstrijden in verschillende takken van sport, zoals voetbal, atletiek, beach volleybal, zwemmen, bolas (jeu de boules) en honkbal.

Komende zaterdag 4 november, vindt de openingsceremonie voor de spelen plaats. Dit is om 10 uur in de ochtend in het Wilhelminapark. Iedereen is welkom en iedereen wordt ook uitgenodigd om onze atleten te komen aanmoedigen tijdens de verschillende wedstrijden. Op de facebookpagina van Indebon staat alle informatie over de tijden en de plaatsen waar de wedstrijden worden gehouden. De informatie is ook te vinden op de facebookpagina van het openbaar lichaam Bonaire.

