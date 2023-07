Beursalnan: paga bo butnan habrí promé ku bo biahe pa eksterior

Ministerio Públiko (OM) ke probechá di e oportunidat aki pa felisitá bo kordialmente ku e aventura

eksitante ku pronto bo ta bai inisiá dor di bai studia den eksterior. Ta trata di un evento importante den bo desaroyo akadémiko i personal, i nos ta deseá bo hopi éksito i satisfakshon durante di bo periodo di estudio.

Na mes momento, nos ke kòrda bo di un aspekto importante ku bo mester solushoná promé ku bo bai: e butnan ku eventualmente tin habrí na OM. Si ta asina ku bo tin but habrí, nos ta pidí bo pa bo bin paga esaki promé ku bo biahe pa eksterior. Ta masha importante pa bo kumpli ku bo obligashonnan finansiero i esaki ta konta pa butnan habrí tambe. Di e manera aki bo ta prevení retrasonan innesesario na aeropuerto.

Ofisina di Paga Bo But ta situá na Waaigat, p’ariba di ofisina di Curoil riba Abraham Chumaceiro

Bulevar 11. No por paga kèsh mas, solamente swaip ku bo karchi di banko. Por hasi pago tambe

online via bo banko riba kuenta di MCB 23329801. Ministerio Públiko ta konsehá kada persona

ku tin but habrí, pa pasa paga e transakshon promé ku e kaso bai Korte i evitá ku e but ta subi.

Sigui nos tambe riba Facebook: Paga bo But. Por haña mas informashon tambe tokante di but

habrí via Whatsapp: +59994342120 òf +59994342122

