Beursalen: betaal uw openstaande boetes vóór uw vertrek naar het buitenland

Het Openbaar Ministerie (OM) wil graag deze gelegenheid aangrijpen om u hartelijk te feliciteren met het spannende avontuur dat u binnenkort zult aangaan door in het buitenland te gaan studeren. Het is een belangrijke mijlpaal in uw academische en persoonlijke ontwikkeling, en wij wensen u veel succes en voldoening tijdens uw studieperiode.

Tegelijkertijd willen wij u ook herinneren aan een belangrijk aspect dat u moet afhandelen voordat u

vertrekt: eventuele openstaande boetes die u bij het OM heeft. Als u nog openstaande boetes heeft,

vragen wij u vriendelijk om deze te betalen vóór uw vertrek naar het buitenland. Het is van groot belandat u uw financiële verplichtingen nakomt, en dit geldt ook voor openstaande boetes. Op deze manier voorkomt u ook onnodige vertragingen op de luchthaven.

De boete kan betaald worden op het kantoor van ‘Paga Bo But’ aan het Waaigat, ten oosten van Curoil aan de Abraham Chumaceiro Boulevard 11. Helaas kunt u niet meer contant betalen, alleen swipen met uw bankkaart. U kunt ook online betalen via uw bank op rekening van de MCB nummer 23329801. Het OM adviseert eenieder om op tijd hun boete te betalen, om onnodige verhoging van de boete te voorkomen. Volg ons ook op Facebook: Paga bo But. U kunt ook meer informatie verkrijgen over openstaande boetes via Whatsapp: +59994342120 of +59994342122.

