Dia di penshonado: Jolinda Craane i James Kroon ta trit 5 penshonado un social diner

07/14/2023

Kua penshonado segun bo ta meresé pa nan pon’é den sentro di atenshon? E diputadonan Jolinda Craane i James Kroon ta trit 5 penshonado un sukulento komementu na un restorant na honor di Dia di Penshonado. Dia 25 di yüli 2023, Dia di Penshonado, ta anunsiá e 5 invitadonan.

Bo konosé un penshonado ku ta meresé esaki? Nominá e persona akí i manda un email ku su nòmber, potrèt, number di telefòn i emailadrès pa gedeputeerde.craane@bonairegov.com òf yena e formulario riba https://bonairegov.com/aanmelden-social-surprise-diner. Menshoná tambe dikon ta netamente e penshonado akí meresé e trato spesial akí. Naturalmente penshonadonan por registrá nan mes tambe.

Jolinda Craane: ‘E trahadónan di ayera a pone e base pa e Boneiru di awe. Te ainda nan trabou ta visibel diariamente. Danki na nan ku komo isla nos ta kaminda nos ta awor akí. Laga nos no lubidá nan i selebrá konhuntamente nan penshun bon meresí.’

Dag van de gepensioneerde: Jolinda Craane en James Kroon trakteren 5 gepensioneerden op een social diner

Welke gepensioneerde verdient het volgens jou om in het zonnetje te worden gezet? Gedeputeerde Jolinda Craane en James Kroon trakteren 5 gepensioneerden op een heerlijk diner in een restaurant ter ere van Dia di Penshonado, de Dag van de Gepensioneerde. Op 25 juli 2023 de Dag van de Gepensioneerde, Dia di Penshonado, worden de 5 genodigden bekend gemaakt.

Ken je een gepensioneerde die dit verdient? Nomineer deze persoon en stuur een mailtje met naam, foto, telefoonnummer en e-mailadres naar gedeputeerde.craane@bonairegov.com of vul het formulier in op https://bonairegov.com/aanmelden-social-surprise-diner. Vermeld waarom juist deze gepensioneerde deze speciale behandeling verdient. Natuurlijk kunnen gepensioneerden ook zichzelf ook aanmelden.

Jolinda Craane: ‘De werknemers van gisteren legden de basis voor het Bonaire van vandaag. Hun werk is nog elke dag zichtbaar. Dankzij hen staan we als eiland waar we nu staan. Laten we hun niet vergeten en hun welverdiende pensioen samen vieren.’