Dia 18 di yüli Boneiru ta yama bon biní na e promé barku for di Venezuela

E merkansia ku nan trese no ta destiná pa benta lòs den haf.

Dia 18 di yüli 2023 t’asina leu i Boneiru por yama bon biní na e promé barku for di Puerto Cabello. E merkansia ku nan trese no ta destiná pa benta lòs den haf. Empresanan lokal ku ta disponé di e pèrmitnan nesesario pa esaki ta importá e merkansianan akí. Riba e punto akí no a bini kambio kompará ku e situashon promé ku a sera frontera ku Venezuela.

Pa basta tempu kaba Boneiru ta sperando riba e barkunan for di Venezuela ku bèrdura, fruta i material di konstrukshon. Na aña 2019 Venezuela a sera frontera via laman ku Boneiru. For di 3 di aprel 2023 a habri esaki atrobe. Ku entusiasmo diputado Jolinda Craane ta spera binida di e promé barku venesolano. Entidat Públiko Boneiru ta traha huntu ku e outoridatnan konserní pa hasi esaki posibel. ‘E hafnan di Tucacas i Puerto Cabello ku semper a duna servisio na Boneiru, tabata konfrontando algun desafio,’ segun Jolinda Craane, e diputado ku ta enkargá ku asuntunan ekonómiko. ‘Awor akí nan ta hasiendo e preparashonnan pa kuminsá atrobe ku e tráfiko marítimo entre Venezuela i Boneiru.’

Na aña 2019 Venezuela a sera frontera. Seguidamente e islanan ABC a sera frontera pa motibu di e vírùs di corona. Jolinda Craane: ‘Durante e lunanan tras di lomba Entidat Públiko Boneiru, ministerio di Asuntunan Eksterno, ofisina di haf, e kwartiermaker di ekonomia, duana i agensianan lokal a hasi e preparashonnan nesesario. Nan a traha huntu ku outoridatnan venesolano pa hasi komèrsio atraves di laman posibel atrobe. Si bo wak e eksperensianan na Kòrsou i Aruba, nos por spera ku na Boneiru tambe e produktonan lo ta mas barata.’

Diputado Jolinda Craane ta mira apertura di frontera via laman komo un paso importante pa habitantenan i mundu empresarial di Boneiru. ‘E barkunan ta sòru pa un oferta mas grandi di bèrdura, fruta i material di konstrukshon. Esaki ta sòru pa preis mas abou i ta kontribuí na e esfuerso ku Kolegio Ehekutivo ta hasi pa sostené forsa di kompra di nos konsumidónan. E abastesimentu for di Venezuela ta komplementá e oferta aktual na Boneiru. Esaki ta brinda sierto oportunidatnan pa doñonan di tienda lokal i pa importadónan.’

Op 18 juli verwelkomt Bonaire de eerste boot uit Venezuela

De aangevoerde goederen zijn niet bestemd voor de losse verkoop in de haven.

Op 18 juli 2023 is het zover en kan Bonaire de eerste boot verwelkomen vanuit Puerto Cabello. De aangevoerde goederen zijn niet bestemd voor de losse verkoop in de haven. Zij zullen worden geïmporteerd door lokale bedrijven die in het bezit zijn van de daarvoor benodigde vergunningen. Op dat punt is er geen wijziging ten opzichte van de situatie voordat de grenzen met Venezuela werden gesloten.

Bonaire kijkt al enige tijd uit naar de boten uit Venezuela met groente, fruit en bouwmaterialen. In 2019 sloot Venezuela de zeegrenzen met Bonaire. Deze zijn sinds 3 april 2023 weer geopend.

Gedeputeerde Jolinda Craane kijkt enthousiast uit naar de komst van het eerste Venezolaanse schip. Het OLB werkt met de autoriteiten samen om dit mogelijk te maken. ‘De havens van Tucacas en Puerto Cabello die Bonaire altijd bedienden, kampten met enkele uitdagingen,’ aldus Jolinda Craane, de gedeputeerde die belast is met economische aangelegenheden. ‘Nu zijn ze met de voorbereidingen bezig om het zeeverkeer tussen Venezuela en Bonaire weer op te pakken.’

Venezuela sloot in 2019 de grenzen. Vervolgens sloten de ABC-eilanden de grenzen vanwege het corona-virus. Jolinda Craane: ‘De afgelopen maanden werden er voorbereidingen getroffen door het openbaar lichaam Bonaire (OLB), het ministerie van Buitenlandse Zaken, het havenkantoor, de kwartiermaker economie, de douane en lokale agentschappen. Ze werkten samen met de Venezolaanse autoriteiten om de handel over zee weer mogelijk te maken. Als je kijkt naar de ervaringen op Curaçao en Aruba, kunnen we verwachten dat de producten ook op Bonaire goedkoper zullen zijn.’

Gedeputeerde Jolinda Craane ziet de heropening van de zeegrenzen als een belangrijke stap voor de inwoners en het bedrijfsleven van Bonaire. ‘De boten zorgen voor een groter aanbod van groente, fruit en bouwmaterialen. Dit zorgt voor lagere prijzen en draagt bij aan de moeite die het bestuurscollege doet om de koopkracht van de consument te ondersteunen. De Venezolaanse aanvoer vult het huidige aanbod op Bonaire aan. Dit biedt kansen voor lokale winkeliers en importeurs.’

