MINISTERIO KONSERNÍ DESAROYO EKONÓMIKO PASA BUSKA BO PÈRMITNAN EKONÓMIKO KU A KEDA APROBÁ

Willemstad- Ministerio di Desaroyo Ekonómiko (MEO) a tuma nota ku pa loke ta trata aña 2019 te ku 2022 tin diferente pèrmit di tantu Horeca komo Pèrmitnan di Establesimentu ku ainda no a keda buská na Lokèt di Pèrmit. Tur persona ku a hasi petishon pa e respektivo pèrmitnan ya a keda informá na mas ku un okashon ku e pèrmit ta aprobá i kiko ta e pasonan nesesario pa por pasa buska esaki mas pronto posibel.

E lista di pèrmitnan pendiente pa kada aña ta disponibel riba e página di Facebook di Ministerio di Desaroyo Ekonómiko i riba e wèpsait Gobiernu.cw.

MEO ta hasi un apelashon na tur persona ku tin un petishon pendiente pa sea pèrmit di Horeca òf Pèrmit di Establesimentu, pa porfabor tuma nota di e listanan akí. Si akaso bo nòmber òf nòmber di bo kompania ta aparesé riba e lista, por tuma kontakto ku departamentu di Afgifte na Lokèt di Pèrmit telefónikamente via 433- 3135 pa por pasa buska bo pèrmit. Tambe por pasa personal durante oranan di ofisina na Lokèt di Pèrmit situá na Saliña 127(EuroBuilding Unit 3-8, pegá ku Subway pa pasa buska e pèrmit enkuestion.

Klek aki pa download e lista di pèrmitnan ku no a pasa buska na aña 2019: https://bit.ly/Permitnan2019

Klek aki pa download e lista di pèrmitnan ku no a pasa buska na aña 2020: https://bit.ly/Permitnan2020

Klek aki pa download e lista di pèrmitnan ku no a pasa buska na aña 2021: https://bit.ly/Permitnan2021

Klek aki pa download e lista di pèrmitnan ku no a pasa buska na aña 2022: https://bit.ly/Permitnan2022

