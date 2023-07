E PROMÉ DI 55 PORTAL DI KARGA INSTALÁ NA E KANTOR PRINSIPAL DI TUI

Rijswijk/Willemstad,17 yüli 2023 – Desèmber di aña pasá TUI a anunsiá ku nan lo bai instalá 55 portal di karga pa vehíkulonan eléktriko na e islanan ABC den kolaborashon ku Dynaf. E invershon aki ta un kontribushon di e organisashon di biahe na sostenibilidat di e islanan i un estímulo pa uso di transporte eléktriko. Ku instalashon di e promé portal di karga e proyekto a inisiá ofisialmente.

E promé portal di karga a wòrdu instalá riba e tereno di parker di e ofisina prinsipal di TUI na Schottegatweg. Klientenan ku hasi un bishita na e tienda di TUI aki ku nan outo eléktriko por karga esaki einan. I entretantu TUI tambe ta disponé di su propio outo eléktriko ku por wòrdu usá pa su trahadónan ora ku nan mester sali pa atendé asuntunan laboral. Esaki tambe por wòrdu kargá riba e tereno di parker di TUI. Djárason 12 di yüli, Rick van der Pluijm, Head of TUI Dutch Caribbean i Kris Bouwstra Chief Commercial Officer na Dynaf a hasi uso ofisial di e promé portal di karga konektando e outo eléktriko di TUI na dje.

Rick van der Pluijm: “Mi ta orguyoso i kontentu, ku e instalashon di e promé portal di karga, nos ‘journey in the right direction’ a realmente kuminsá awor si. Ku un infrastruktura di portal di karga fuerte, por kore porfin sin preokupashon di elektrisidat riba e islanan. Nos ta spera tambe ku pronto nos turistanan lo kambia masalmente pa un komportashon eléktriko sostenibel, pa asina nos por minimalisá e impakto riba nos islanan, meskos ku ta e kaso ku nos otro proyektonan sostenibel. E outo eléktriko ku nos tin den uso no solamente ta hopi útil, e ta prinsipalmente un ehèmpel ku transporte eléktriko ta funshoná. Nos ta spera ku e kompanianan di hür outo lo sigui nos ehèmpel i ekspandé nan flota di outo eléktriko pronto”.

Instalashon di e promé portal aki ta e promé paso pa e proyekto kaminda lo pone un total di 30 portal di karga na Kòrsou. E siguiente portalnan lo wòrdu poné na diferente sitio riba e isla den e próksimo simannan. Ta kuminsá na Avila Beach Hotel, Chogogo Dive & Beach Resort, Papagayo Beach Resort i e tereno di parker públiko di Van den Tweel. Despues di esaki lo sigui mas portal di karga na lokalidatnan públiko. Despues di Kòrsou ta sigui Aruba i Boneiru. TUI lo instalá 15 portal den kolaborashon ku Dynaf Na Aruba, i na Boneiru lo instalá 10 portal. Na final di e proyekto, e islanan ABC lo ta un total di 55 portal di karga mas riku, ku tantu turista komo komunidat lokal por hasi uso di dje.

Kris Bouwstra: “E proyekto aki ta aselerá transportashon eléktriko. Pa por logra un transishon rápido pa transportashon eléktriko ta krusial pa e infrastruktura di portal di karga sigui krese simultáneamente. Ta fantástiko ku TUI a tuma e inisiativa pa aselerá esaki ku 55 portal di karga i 110 espasio di parker bèrdè, kaminda ku transporte eléktriko por forma un impulso importante pa ekonomia i oportunidat pa trabou na e islanan”.

Fair Travel

TUI ta finansiá e portalnan di karga ku un parti di e ganashi di e produkto Fair Travel, ku ta wòrdu bendé na Bélgika i Hulanda for di aña pasá. Den kaso di un biahe di Fair Travel, e gastunan di biahe ta inkluí un suma di 2 euro pa persona i TUI ta dupliká esaki. E kontribushon aki ta bai pa proyektonan ku ta sostené e komunidat lokal i e ekonomia (via di TUI Care Foundation) i pa hasi mobilidat mas sostenibel. Ademas, durante di un biahe di Fair Travel bo ta hospedá semper na alohamentu di un marka sostenibel rekonosí. Den e promé aña di Fair Travel na Hulanda i Bélgika, a rekoudá un suma abundante di 2.3 mion euro, for di e 4 euro di kada un di e 575.000 turistanan. Mitar di esaki a ser duná na TUI Care Foundation, e otro mitar ta wòrdu invertí den diferente proyekto di mobilidat, for di kua e proyekto di portalnan di karga na e islanan ABC ta un di nan.

