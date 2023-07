Celstraf geëist in eerste Oost-Brabantse ‘smallboats-zaak’

Tegen een 30-jarige Irakees uit Duitsland heeft het Openbaar Ministerie Oost-Brabant dinsdag twee jaar gevangenisstraf geëist. De man heeft zich volgens het OM beziggehouden met het voorbereiden van de smokkel van illegalen. Het is de eerste zaak in Oost-Brabant waarbij een verdachte voor de rechter wordt gebracht in een zogeheten ‘smallboats-zaak’.

De zaak kwam aan het rollen op vrijdag 9 december 2022. Die avond zagen agenten op de A67 ter hoogte van Lierop een Volkswagen Passat met Duits kenteken rijden. Het kenteken stond als gestolen geregistreerd en de auto wordt daarom aan de kant gezet door de politie. Bij onderzoek aan de auto zien agenten dat de achterbank plat ligt en dat de kofferbak tot de nok toe gevuld is met spullen. Het gaat onder meer om een opblaasbare boot, een zogenoemde smallboat, een buitenboordmotor, 39 reddingsvesten en jerrycans. De Koninklijke Marechaussee (KMar) wordt ingeschakeld en die herkent de goederen als spullen die gebruikt worden bij mensensmokkel.

Het Kanaal

Onderzoek 26Holke wordt opgestart en het vermoeden dat er sprake is van mensensmokkel wordt gesterkt als blijkt dat de verdachte onderweg is naar Lille. Het is algemeen bekend dat de laatste jaren op grote schaal illegale migratie plaatsvindt vanuit Frankrijk naar Groot-Brittannië door met bootjes Het Kanaal, de drukst bevaren zeeroute ter wereld, over te steken. Bekend zijn ook de beelden van tientallen mensen die met zwemvesten aan het water proberen over te steken in een (overvolle) rubberboot met buitenboordmotor. De gebruikte rubberboten zijn veelal niet geschikt om Het Kanaal over te steken.

Bewijs

Op de telefoon van de verdachte vindt de KMar tal van aanwijzingen dat de man bezig was met de voorbereidingen van mensensmokkel. Onder meer op foto’s, video’s, historische locaties en gesprekken is het aannemelijk dat hij al eerder naar België en/of Frankrijk is gereisd met nautische goederen die worden gebruikt mij mensensmokkel: ‘Ik kom tot de conclusie dat de verdachte doelbewust bezig was met het voorbereiden van de smokkel van illegalen. Dat moet hij in onze visie hebben geweten, maar in ieder geval had hij op zijn minst ernstige redenen om dit te vermoeden’, licht de officier van justitie toe.

Misbruik

In haar requisitoir stond de officier van justitie uitgebreid stil bij de ernst van de zaak: ‘Ik neem het hem zeer kwalijk dat hij misbruik maakt van mensen die al zo kwetsbaar en afhankelijk zijn. Mensen die doordat zij illegaal in Europa verblijven, geen goed perspectief hebben. Verdachte ziet vluchtelingen kennelijk als handelswaar, waaraan kan worden verdiend.’ Het OM is verder van oordeel dat de man inbreuk maakt op de integriteit van de overheid. De officier vervolgt: ‘Hij ondermijnt de regelgeving door op deze manier mensen landen binnen te smokkelen en hen in het illegale circuit te brengen. Een circuit waar zij doorgaans niet meer uit komen. Zij staan niet ingeschreven, kunnen geen legale banen aangaan en zijn niet verzekerd voor ziektekosten. Hierdoor heeft de overheid geen zicht op hen en ligt verregaand misbruik op de loer.’

Het OM eist tegen de Irakees een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Uitspraak in de zaak is over twee weken.

