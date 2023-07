Sertifikashon empleadonan di FFP dor di The Financial Institute (TIFI) i 3 Master

Kòrsou, 18 yüli 2023

Empleadonan di Fundashon Fiansa Popular a logra optené e sertifikashon ‘Hypotheek

Fundamentals’ riba djabierne 7 di yüli. E sertifikashon aki ta resultado di sinku dia intensivo

di edukashon i entrenamentu intensivo di parti TFI i 3 MASTERS.

Esaki ta e institutonan di estudio i entrenamentu lider den sektor finansiero ku ta garantisá

kalidat den kuadro di servisionan bankario. E kurso ku a tuma lugá ta un indikashon di

profeshonalisashon avansá di e FFP renobá.

Durante e kurso, e koleganan di FFP a wòrdu entrená den e formanan nobo di hipotek, kon pa

hiba un bon kombersashon tokante hipotek, konosementu aktual riba impuestonan mara na

hipotek i e mihó manera kon pa atendé dosié di hipotek.

A enfatisá tambe riba e importansia di e aspektonan legal na momento di finansiamentu di un

kas.

Por ehèmpel: kua ta e eksigensianan formal ku un kliente mester kumpli ora ta hasi un petishon

di krédito?

Danki na e kurso aki, e kolaboradornan finansiero di FFP ta dominá e proseso kompletu di

finansiamentu di kas, for di petishon te maneho i por duna konseho konkreto na futuro

klientenan tokante finansiamentu relashoná ku kompra di un kas òf renobashon di un kas.

Durante e kurso, koleganan di FFP a será konosí mihó ku otro i a establesé lasonan mas estrecho

di kolegialidat. “Nos tin un bon tim, ku ta trahando bon i por asistí e klientenan di un forma

profeshonal. Nos ta orguyoso ku tur kolega a logra optené e sertifikashon,” palabranan di e

direktor di FFP Sr. Florentino (Boy) Overman.

Pronto FFP ta habri su portanan pa públiko den su edifisio nobo na Scharlooweg 58.

E servisio lo ta mas digitalisá i aksesibel.

Klientenan por haña un indikashon di posibilidatnan di finansiamentu i por traha un sita via nos

wèpsait nobo.

Aktualmente FFP ta disponibel únikamente via telefòn na 4326243, via e-mail: info@ffp.cw i via

e wèpsait http://www.ffp.cw.

Certificering medewerkers FFP door de Financial Institute (TFI) en 3 MASTER

Curaçao, 18 juli 2023

Medewerkers van Fundashon Fiansa Popular hebben op vrijdag 7 juli jl. de certificering

‘Hypotheek Fundamentals’ behaald. Deze certificering is het resultaat van de intensieve

vijfdaagse training die door The Financial Institute (TFI) en 3 MASTERS is verzorgd. Dit zijn

de toonaangevende opleidingen en trainingsinstituten van onze financiële sector die kwaliteit

in bancaire dienstverlening waarborgen. Deze in-company training is de teken van vergaande

professionalisering van het vernieuwde FFP.

Tijdens de cursus zijn de medewerkers van FFP getraind in de nieuwste hypotheekvormen, de

wijze waarop een goed hypotheekgesprek moet worden gevoerd, kennis van de meeste actuele

stand met betrekking tot belastingen, en het vastleggen en onderhouden van een goed

hypotheekdossier. Zeer belangrijk zijn ook de juridische aspecten bij een woningfinanciering.

Bijvoorbeeld: aan welke formele eisen moet de klant voldoen bij een kredietaanvraag? Dankzij

deze training beheersen de FFP-adviseurs het totale woningfinancieringsproces van aanvraag tot

en met beheer en kunnen zij de klanten adviseren hoe zij het beste de koop van een woning of

woningverbouwing kunnen financieren.

Tijdens de cursus hebben de medewerkers elkaar ook weer beter leren kennen en zijn de collegiale

banden aangetrokken. “We hebben een goed team, dat goed op elkaar is afgestemd om de vragen

van onze klanten goed en professioneel kan beantwoorden. We zijn er trots op dat iedereen het

certificaat heeft behaald”; aldus directeur FFP Florentino (Boy) Overman.

FFP opent binnenkort haar deuren in het nieuwe kantoorpand Scharlooweg 58 voor het publiek.

De dienstverlening zal meer gedigitaliseerd en toegankelijker worden. Onze klanten kunnen

echter nu al op onze nieuwe website de financieringsmogelijkheden en een afspraak maken voor

een intake gesprek.

FFP is vooralsnog alleen telefonische bereikbaar via 4326243 en per email: info@ffp.cw en via de

website http://www.ffp.cw.

