Kolaborado Trabou Pa Kòrsou TPK, Abigaïl Mahalja Boelijn

Barbadus, Antigua i Bahamas a kumpli. TPK buskando firma pa reunion publiko

Parlamento di Kòrsou tambe mester ratifika ILO C190. Solidaridat ku hende muhe

Elimina deskriminashon, violensia i akoso kontra hende muhe

Abigaïl Mahalja Boelijn, kolaborador di Trabou pa Kórsou ta di opinión ku gobièrnu tin obligshon pa eduká su pueblo, pa asina ei nos hende nan siña ku nan tin balor propio i derecho pa kresé den sea mas ku djis eksisti so. I komo hende muhé bo derecho ta aun mas ku ta ama di kas so o mama. Nos por keda bisa i keda grita norma i balor nan mester wòrdu duna i eduká for di kas, pero kiko gobièrnu ta aporta na konosementu i kresementu di su pueblo pa ku esaki, dor ku “aapje ziet, aapje doet”, ta un dicho na hulandes i no tin nada ku haber ku diskriminashon, gobièrnu ta e, i tin e ehèmpel ku ta reflehá bek den su pueblo.

Awe na e fecha aki nos ta selebrá e di 200 okashon di dia di derecho di hende muhé segun kalendario Gregorian, i den e mandato nan di ILO 100 (igualdat di sekso), 111 (ku ta mustra bo ku no tin diferensianan di sexo na momento di ehersé un funkshon di trabòu), mandato 156 (igualdat den responsabilidat familiar, i mandato 183 (protekshon di maternidat) por saka hopi siñansa for di e derecho nan ku un hende muhé tin na mundu ku no ta kuida di su famia so.

Asina ei hende muhé nan por lesa ku no ta solamente den bijbel ta mustra nos, nos derecho nan komo hende muhé pero tambe ku mundialmente nos derecho nan komo hende muhé ta regla pa “International Labor Office”, kon lei nan mundial ta proteha hende muhé nan den e mundu laboral i familiar.

Te ahinda den sierto país nan na mundu manera Afghanistan hende muhé no tin mag di labora, ni tin derecho pa vota. Na 2018 lider nan di mundu a palabra ku pa aña 2030 tur e forma nan di diskriminashon nan aki pa ku hende muhé mester ta pasado, sigur den e era di inovashon i digitalisashon nan aki. Aunke por parse ku e kaminda ta largu, nos mes tambe mester siguí lucha pa nos yega pa dilanti, ku regla nan i lei nan ku ya pa años a wordu stipula pa nos komo hende muhé den nos país.

E promé enkuentro pa e konferensia nan di ILO tabata na 29 di Oktober 1919. I na 2019 Ilo a kopel e parti pa elimina diskriminashon di hende muhe den su mandato nan laboral. Ilo 190. I na yüni 2019 a bini ku C190 i e Rekomendashon 206 (R206) ku ta splika di e grupo vunerabel nan den e akordansia internashonal di derecho nan humano. Na yüni ultimo lider di trabou pa Korsou a soru pa mundu bai di akuerdi pa hinka SDG number 5 (igualdat di genero) den e pakto kontra di hamber na e konferensia mundial na Chile.

Na mundu tin dies país manera entre otro India, Siria, Saoedi Arabia i Demokrasia Republika di Congo ku ta hopi peligroso pa hende muhé nan su eksistensia, manera fundashon Thomson Reuters a hasi su investigashon, kisas asina aki nos por komprendé tambe dikon aki na Kòrsou tin tantu nashon ta bini i ke siguí bin biba na nos país pa asina nan por tin tòg un tiki mas libertad di por sinti nan e ser hende muhé liber. País Kòrsou su hende muhé nan ta liber, sin ku nos mes ta realisá esaki, i karga nos mes tambe ku norma i balor nan propio.

Den mi investigashon pa mi a sa kon nos mes derecho nan pa hende muhé ta regla den nos país, mi no a yega masha leu, ni ta lesa ni konstata niun kaminda unda kua parlamentario o minister fememina a bishita niun pais kaminda ILO a yega di organisa e konferensia nan aki. Kua politiko femenino a yega di presensia un di ILO190 su konferensia nan pa asina bin ehekutá esaki na nos pueblo? Mi ta masha kurioso pa sa esaki, mi sa ku e trabòu nan ta hopi, pero komo kargando di responsabilidat pa por goberná un pueblo mi sa tambe ku esaki ta un parti hopi importante pa por guia pueblo den esaki, ku tur rèspèt pa e otro organisashon nan ku tin riba nos país.

Ora tin harassment I diskriminashon na trabou of kualke otro kaminda kontra hende muhe ta difisil pa proba esaki den sala di korte. Ta pesei mester revisa I spesifika e dos nan aki den kodiko penal di pais Korsou.

Ta esaki nan ILo C190 ta papia di dje.

Pa mas informashon por tuma kontakto ku kolaborador di Trabou Pa Kòrsou TPK,

Sra. Abigaïl Mahalja Boelijn

