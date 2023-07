APC TA DUNA BÈK NA SU PENSHONADONAN

Enkonekshon ku dia di penshonado riba 25 di yüli 2023, Algemeen Pensioenfonds van Curaçao ta

regalá penshonadonan bibá na Kòrsou i ku ta kobra penshun di behes na APC, un buk’i kupòn. Esaki ta

konta tambe pa personanan bibá na Kòrsou di 65 aña di edat òf mas ku ta risibí di APC un penshun di

inbalides, penshun di biudo/a òf penshun di èks-kasá. Ku e muestra di apresio akí APC ta selebrá e dia

akí ku su penshonadonan i ta gradisí nan pa e konfiansa di semper.

E buk’i kupòn ta konsistí di diferente kupòn ku e kliente por usa pa haña deskuento òf produkto grátis na

diferente kompania lokal ku ta direktamente konektá na e grupo di APC òf nò. Tambe esnan ku ta risibí e

buk’i kupòn tin chèns pa gana no ménos ku 126 premio.

E organisashon di penshonado UPAH ta sostené ku repartishon di e bukinan na su miembronan. UPAH lo

informá su miembronan direktamente tokante e fechanan pa buska e bukinan.

Mirando e gran kantidat di persona ku ta bini na remarke pa e buk’i kupòn, ta pidi e penshonadonan di

APC ku no ta miembro di UPAH enkaresidamente pa tene kuenta ku e skema di buskamentu di buk’i

kupòn athunto. Riba e skema por mira riba kua fecha i na kua orario, segun e promé lèter di nan fam,

por buska nan regalo na APC su ofisina na Schouwburgweg 26. Por mira e skema riba

http://www.apc.cw/news.

Penshonadonan ku no ta alkansá buska nan buk’i kupòn nan mes, por apoderá un persona pa busk’é pa

nan. E apoderado mester bini APC segun e fecha i orario menshoná riba e skema i mester trese un karta

di apoderashon firmá, un kopia di ID di e penshonado i nan mes ID. APC ta pidi e penshonadonan pa

tene kuenta ku e skema menshoná. Un ehèmpel di e karta di apoderashon ta disponibel riba e wèpsait

di APC (www.apc.cw).

APC ta felisitá tur penshonado ku Dia di Penshonado 2023. E fondo di penshun ta keda dediká su mes na

e penshonadonan i huntu ku tur stakeholder ta sigui konstruí un futuro duradero pa tur su mas di 22.000

partisipantenan.

APC GEEFT TERUG AAN HAAR GEPENSIONEERDEN

In het kader van de dag van de gepensioneerden op 25 juli 2023 geeft het Algemeen Pensioenfonds

van Curaçao al haar gepensioneerden die op Curaçao wonen, én die een ouderdomspensioen van APC

ontvangen, een couponboekje cadeau. Het voorgaande geldt ook voor op Curaçao woonachtige

65+’ers die een invaliditeits- of (bijzonder) nabestaandenpensioen van APC ontvangen. Met deze blijk

van waardering viert APC deze dag met haar gepensioneerden en bedankt APC hen voor het

jarenlange vertrouwen.

Het boekje bestaat uit verschillende coupons waarmee de klant korting of een gratis product

aangeboden krijgt bij diverse lokale bedrijven die al dan niet direct zijn aangesloten bij de APC-groep.

Ook maken alle ontvangers van het couponboekje kans op maar liefst 126 prijzen.

De organisatie van gepensioneerden UPAH ondersteunt met het uitdelen van de boekjes aan haar leden.

UPAH zal haar leden direct informeren over de ophaaldagen.

Gezien het grote aantal personen dat in aanmerking komt voor het couponboekje, worden de APCgepensioneerden die géén lid zijn van UPAH, vriendelijk verzocht om rekening te houden met het

bijgesloten ophaalschema. Daarin wordt weergegeven op welke datum en tijd zij, volgens de eerste

letter van hun achternaam, het cadeau kunnen ophalen bij APC aan de Schouwburgweg 26. Dit schema

is ook terug te zien op http://www.apc.cw/news.

Gepensioneerden die niet in de gelegenheid zijn om hun couponboekje zelf op te halen, kunnen iemand

machtigen om dit voor hen te doen. De gemachtigde dient met een ondertekende machtigingsbrief en

een kopie van het ID van de gepensioneerde en hun eigen ID langs te komen. APC verzoekt de

gepensioneerden vriendelijk om rekening te houden met het voorgenoemde schema. Een voorbeeld van

het machtigingsformulier is te vinden via de APC-website (www.apc.cw).

APC feliciteert alle gepensioneerden met Dia di Penshonado 2023. Het pensioenfonds blijft zich inzetten

voor haar gepensioneerden en bouwt samen met alle stakeholders verder aan een duurzame toekomst

voor haar meer dan 22.000 deelnemers.

