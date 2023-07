OM seponeert zaak: vrouw uit Geleen door zelfdoding om het leven gekomen

Een vrouw die 29 juni jl. na een 112 melding door hulpdiensten in haar woning in Geleen gewond werd aangetroffen en kort daarna in het ziekenhuis overleed, blijkt na onderzoek door zelfdoding om het leven te zijn gekomen. Haar 35-jarige man die eveneens in de woning aanwezig was toen de hulpdiensten arriveerden, werd aangehouden in verband met mogelijke betrokkenheid bij het steekincident.