OM eist 5,5 jaar tegen verdachte zeer gewelddadige woningoverval Nieuw-Vennep

De officier van justitie eiste op donderdag 20 juli vijfenhalf jaar gevangenisstraf tegen een 27-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats die wordt verdacht van het plegen van een zeer gewelddadige woningoverval op 22 oktober 2022 aan de Havenpoort in Nieuw-Vennep. Hij kon destijds mede worden aangehouden nadat in Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak was besteed.

Het slachtoffer had de drie mannen die bewuste dag binnengelaten omdat hij dacht dat zij kleding bij hem kwamen kopen. Hij verkocht dit vanuit zijn tuinhuis. Eenmaal binnen werd de man bedreigd met een mes en een pistool en meerdere keren geslagen. Daarna werd hij vastgebonden. Bij de overval werden zo’n 500 Pokémonkaarten ter waarde van zo’n vijftienduizend euro buitgemaakt. Ook werden zestien handgemaakte turnpakken, andere kleding, een groot geldbedrag, horloges met emotionele waarde en een Playstation 5 gestolen.

De overval werd gepleegd door drie mannen. De bewoner van het huis werd tijdens de overval onder schot gehouden en vastgebonden.

Al eerder, op 23 mei, moest een 33-jarige man uit Amsterdam voor de rechter verschijnen. De officier van justitie eiste tegen hem zes jaar gevangenisstraf. De rechtbank veroordeelde hem tot vijf jaar gevangenisstraf. Deze man werd ook aangehouden mede dankzij de uitzending van Opsporing Verzocht.

Een derde verdachte, een 32-jarige man uit Rotterdam zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Er is nog geen datum bekend omdat er nog een persoonlijkheidsonderzoek loopt.

De officier van justitie noemde ter zitting de ernst van de feiten. Het slachtoffer is bedreigd met wapens, mishandeld en vastgebonden in zijn eigen huis. Een plek waar je je bij uitstek veilig zou moeten vielen. De overvallers schreeuwden en liepen door een kinderkamer. De officier van justitie op de zitting: ‘Door deze grove beroving is grote materiële en immateriële schade toegebracht aan het slachtoffer.’

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Lees in dit politiebericht meer over de aanhoudingen van destijds: https://www.politie.nl/nieuws/2022/december/7/04-aanhouding-woningoverval.html

