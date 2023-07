Diputado Craane ta deseá Roy Martines i Nazario Alberto éksito na e evento ‘Nijmeegse 4-daagse’

Gedeputeerde Craane wenst Roy Martines en Nazario Alberto succes met de Nijmeegse 4-daagse

Gedeputeerde Jolinda Craane was vrijdag bij de luchthaven om Roy Martines en Nazario Alberto veel succes toe te wensen met het vertegenwoordigen van Bonaire bij het wandelevenement dat bekend staat als de Nijmeegse Vierdaagse in Nijmegen, Nederland. Roy Martines loopt voor de 17ᵉ keer mee en voor Nazario Alberto is het de 18ᵉ keer dat hij Bonaire vertegenwoordigt bij de Vierdaagse in Nijmegen. Vandaag zijn ze begonnen met de eerste wandeltocht en in totaal lopen ze vier dagen.