Sertifikado di klup di futbòl PSV pa mas òf ménos 250 mucha

07/17/2023

Mas òf ménos 250 futbolista hóben di 6 pa 15 aña a risibí un serifikado di klup di futbòl PSV pa nan partisipashon na un programa di treinen.

Kuater treiner di PSV Soccer Schools a trein e muchanan for di 19 te 30 di yüni di e aña akí. Den kolaborashon estrecho ku Instituto Deportivo Boneriano, Indebon, i PSV a hinka e programa den otro.

E treinernan a keda impreshoná ku e partisipashon fanátiko di e muchanan: ‘Tabata un eksperensia bunita. Nos ta kontentu ku nos a kompartí nos konosementu i ku nos por a aportá na desaroyo di e talento futbolístiko na Boneiru.’ Esaki ta loke Vincent Blancke, treiner di U12 i alabes kordinadó tékniko di PSV a duna di konosé.

Diputado James Kroon ta wak bèk ku satisfakshon. ‘Mi ta haña tremendo ku nos hóbennan a haña e oportunidat úniko akí pa siña for di e treinernan profeshonal di hóben di PSV. I mi ta kontentu ku asina tantu hóben a hasi uso di e oportunidat akí.’ Terrence de Jongh, hefe na Indebon, ta pone énfasis riba importansia di e treinen. ‘E muchanan ku a partisipá ta mas motivá awor pa sigui desaroyá nan mes komo futbolista. Nan ta nos futuro, e kolaborashon ku PSV ta nifiká masha hopi pa nos.’

E treinen ta forma parti di un akuerdo pa kolaborashon ku Entidat Públiko Boneiru a sera ku PSV na aña 2022. E dos partidonan ta traha entre otro huntu riba tereno sosial i riba tereno di futbòl. E treinen di luna di yüni ku ta tras di lomba ta un ehèmpel di esaki. Despues di e éksito di e treinen na Boneiru, awor akí ta wak kon PSV i Entidat Públiko Boneiru por traha mas tantu huntu ainda riba tereno sosial.

Riba tereno ekonómiko tambe PSV i Entidat Públiko Boneiru ta kolaborá ku otro. Por ehèmpel un mishon komersial hulandes ta bishitá Boneiru den luna di novèmber di e aña akí. E ora ei empresanan lokal por hasi kontakto ku empresanan hulandes i interkambiá konosementu. Ta posibel tambe ku despues di a sera konosí, nan ta bai traha huntu ku empresanan hulandes i partnernan di PSV.

E forma di kolaborashon akí ta kuadra ku e aspirashon di gobièrnu pa yega na un desaroyo ekonómiko duradero di Boneiru. I pa yega na un ekonomiá ku tin su base riba diferente pilá. E intenshon ta pa den futuro nos ta ménos dependiente di turismo.

After movie:

youtu.be/MV-UpxL3XoM

Certificaat van voetbalclub PSV voor zo’n 250 kinderen

17 juli 2023

Zo’n 250 jonge voetballers van 6 – 15 jaar hebben een certificaat van voetbalclub PSV gekregen voor hun deelname aan een training.

De kinderen zijn van 19-30 juni dit jaar door vier trainers van PSV Soccer Schools in vier verschillende wijken getraind. Het programma is in nauwe samenwerking met Instituto Deportivo Boneriano, Indebon, en PSV opgezet.

De trainers waren onder de indruk hoe fanatiek de kinderen meededen.: “Het was een mooie ervaring. We zijn blij dat we onze kennis hebben gedeeld, en dat we konden bijdragen aan de ontwikkeling van het voetbaltalent op Bonaire. ” Dat laat Vincent Blancke, trainer u12 en ook technisch coördinator van PSV International weten.

Gedeputeerde James Kroon blikt tevreden terug. “Ik vind het geweldig dat onze jongeren deze unieke kans hebben gekregen om te leren van professionele jeugdtrainers van PSV. En ik ben blij dat zoveel jongeren van die kans gebruik hebben gemaakt.” Terrence de Jongh, hoofd bij Indebon, benadrukt het belang van de training. “De kinderen die mee hebben gedaan, zijn nu nog meer gemotiveerd om als voetballer zich verder te ontwikkelen. Zij zijn onze toekomst, de samenwerking met PSV betekent heel veel voor ons.”

De training is onderdeel van een contract voor samenwerking die het OLB in 2022 met PSV afsloot. De twee partijen werken onder andere samen op maatschappelijk terrein en voetbal. De training van afgelopen juni is daar een voorbeeld van. Na het succes van de training op Bonaire, wordt er nu gekeken hoe PSV en het OLB op maatschappelijk gebied nog meer met elkaar kunnen samenwerken.

PSV en het OLB werken ook op economisch gebied met elkaar. Zo bezoekt een Nederlandse handelsmissie Bonaire in november van dit jaar. Lokale bedrijven kunnen dan contact met Nederlandse bedrijven leggen, en kennis uitwisselen. Het is ook mogelijk dat ze na de kennismaking gaan samenwerken met Nederlandse bedrijven en partners van PSV.

Deze vorm van samenwerking past in het streven van het bestuur om te komen tot een duurzame economische ontwikkeling van Bonaire. En om te komen tot een economie die op verschillende pijlers is gebaseerd. De bedoeling is om in de toekomst minder afhankelijk te zijn van het toerisme.

After movie:

https://youtu.be/MV-UpxL3XoM

