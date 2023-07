Trabounan di konstrukshon di Sunset Beach Park ta progresando bon

Kralendijk – E trabounan relashoná ku konstrukshon di un parke di rekreashon públiko na Sunset Beach, entre Chogogo Beach Resort i Den Laman Condominiums, ta progresando sumamente bon. For di e inisio na luna di febrüari 2023 a logra un progreso signifikativo.

Realisashon di e konstrukshon infrastruktural di e parke por ehèmpel ta práktikamente kla, a pone pipa bou di tera pa desagwe i kloaka i a instalá e fasilidatnan pa koriente i internèt. Aparte di esaki ta trahando tambe riba e parti di bich. Riba petishon di Stichting Nationale Parken Bonaire (STINAPA) a koba saka e greis kantu di awa pa evitá ku esaki ta resultá den laman. Durante e simannan binidero lo konstruí muraya di betòn pa wanta materialnan indeseá pa por protehá e kosta i a pone piedra di koral, ku BOG a risibí komo donashon di Cargill pa e proyekto. Tur esaki ta tuma lugá di konformidat kompleto ku e pèrmitnan presente i nos legislashon lokal.

Kantidat grandi di fasilidat

Na momentu di entrega na aña 2024 Sunset Beach Park lo tin un kantidat grandi di fasilidat pa ofresé, manera un lugá pa hala boto, un bahada pa personanan ku limitashon físiko por drenta laman fásilmente i diferente palapa, kiosko i tualèt públiko. Ku sitionan pa prepará barbekiú i hasi ehersisio, tantu pa hende grandi komo pa mucha, ta realisá tambe posibilidatnan moderno, duradero i aksesibel di rekreashon. Adely Susanan-Jansen, direktor di Bonaire Overheidsgebouwen NV (BOG) ta bisa ku e ta kontentu ku progreso di e proyekto spesial akí: ‘Dentro di poko Boneiru por ta orguyoso di un parke sumamente bunita i moderno. Mi ta kontentu di por bisa ku den ehekushon di e proyekto akí nos a tene kuenta tambe ku tur e leinan di naturalesa na Boneiru pa protekshon di nos medio ambiente i nos parke bou di laman.’

Vários otro proyekto

Susana-Jansen ta enfatisá mas aleu ku ta hasi uso prinsipalmente di materialnan sostenibel ku no ta afektá nos medio ambiente i tambe ku tin un bon kolaborashon mutuo entre tur e partidonan, entre otro STINAPA, Entidat Públiko Boneiru, WEB, TELBO i e kontratista prinsipal Bonairiaanse Wegenbouw Maatschappij N.V. (BWM) i sobra kontratistanan Elektropro B.V i APA Construction NV. Aparte di Sunset Beach Park, BOG tin vários otro proyekto ta kana pa embeyesimentu di nos isla. Resientemente por ehèmpel a konstruí un hardin dilanti di Kompleho Deportivo Jorge Nicolaas na Kaya Amsterdam. BOG ta trahando den estrecho koperashon ku INDEBON pa sigui profeshonalisá e maneho di e kompleho deportivo. Tambe no muchu tempu pasá BOG a hasi petishon na Entidat Públiko Boneiru pa por manehá e rotònde di Hato enfrente di e parke, di manera ku por drecha esaki kompletamente i sigui manten’é tambe, pa asina e forma un bunita totalidat ku e parke.

Bouwwerkzaamheden Sunset Beach Park lopen voorspoedig

Kralendijk – De werkzaamheden voor de bouw van een publiek recreatiepark bij Sunset Beach, tussen Chogogo Beach Resort en Den Laman Condominiums, verlopen zeer voorspoedig. Sinds de aftrap in februari 2023 is er flinke vooruitgang geboekt.

Zo is de aanleg van de infrastructurele constructie van het park zo goed als klaar, zijn er ondergronds pijpen voor afwatering en riolering gelegd en zijn de voorzieningen voor elektriciteit en die voor internet aangelegd. Daarnaast wordt er gewerkt aan het strandgedeelte. Het diabaas aan het water is op verzoek van de Stichting Nationale Parken Bonaire (STINAPA) uitgegraven, om te voorkomen dat deze in de zee terecht komt. De komende weken zullen de betonnen keerwanden worden gegoten om de kust verder te kunnen beschermen. Ook zijn koraalstenen geplaatst, die als gift van Cargill ten goede komen aan het project. Het een en ander gebeurt in volledige overeenstemming met de aanwezige vergunningen en onze lokale wetgeving.

Groot aantal faciliteiten

Het Sunset Beach Park zal bij oplevering in 2024 een groot aantal faciliteiten te bieden hebben zoals een sleephelling, een helling voor personen met lichamelijke beperkingen om gemakkelijk de zee in te gaan, palapa’s, kiosken en openbare toiletten. Met plekken om te barbecueën, oefeningen te doen voor jong en oud, worden ook moderne, duurzame en toegankelijke recreatiemogelijkheden gerealiseerd. Adely Susana-Jansen, directeur van Bonaire Overheidsgebouwen NV (BOG) zegt blij te zijn met de voortgang van dit bijzondere project: “Bonaire kan binnenkort trots zijn op een supermooi en modern park. Ik ben verheugd om te kunnen zeggen dat we in de uitvoering van dit project ook rekening hebben gehouden met al onze natuurwetten op Bonaire ter bescherming van het milieu en ons onderwaterpark.”

Meerdere projecten

Susana-Jansen benadrukt verder dat vooral duurzame en milieuvriendelijke materialen worden gebruikt en dat er onderling een goede samenwerking is tussen alle partijen waaronder STINAPA, het openbaar lichaam Bonaire (OLB), WEB, TELBO, de hoofdaannemer Bonairiaanse Wegenbouw Maatschappij N.V. (BWM), onderaannemers Elektropro B.V. en APA Construction N.V. BOG heeft naast het Sunset Beach Park nog meerdere projecten lopen ter verfraaiing van ons eiland. Zo is er onlangs een tuintje aangelegd voor Sporthal Jorge Nicolaas aan de Kaya Amsterdam en is BOG in samenwerking met INDEBON bezig om het beheer van de sporthal verder te profisionaliserenen. Tevens is recentelijk door BOG bij het OLB een verzoek ingediend om de rotonde van Hato tegenover het park te mogen beheren, zodat ook die volledig opgeknapt en bijgehouden kan worden en één mooi geheel zal vormen met het park.

