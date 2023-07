LANSAMENTU KAMPAÑA DI BUK’I KUPÒN DI APC

Riba dia di penshonado, 25 di yüli 2023, Algemeen Pensioenfonds van Curaçao a lansa su kampaña di buk’i kupòn ofisialmente durante e fiesta anual di Union di Penshonado Pa Adelanto i Hustisia (UPAH) na Hòfi Fidel.

Evelyn Kruithof-Bor, director APC, a hasi entrega di e promé buki na Oswin Martina, presidente di

UPAH. Tambe empleadonan di departamento di Penshun di APC a entregá e promé bukinan di kupòn na e miembronan di UPAH presente. Riba e potrètnan por haña un impreshon di e evento bon bishitá i e momentu di entrega ofisial di e promé buki.

Na tur, aproksimadamente 8.000 persona ta bini na remarke pa e bukinan ku ta konsistí di diferente

kupòn ku e kliente por usa pa haña deskuento òf produkto grátis na diferente kompania lokal ku ta

direktamente konektá na e grupo di APC òf nò. Tambe esnan ku ta risibí e buk’i kupòn tin chèns pa gana no ménos ku 126 premio.

Miembronan di UPAH ta risibí nan buk’i kupòn direktamente serka UPAH. E repartishon di e bukinan na tur otro penshonado ku ta bini na remarke, ta start riba djárason 26 di yüli i ta bai na nòmber, segun un skema di repartishon. Riba http://www.apc.cw por mira mas informashon tokante ken ta bini na remarke i e skema di repartishon.

APC ta felisitá tur penshonado ku Dia di Penshonado 2023 i ta gradisí nan pa e fruta di nan labor i e

eksperiensianan balioso kompartí. E fondo di penshun ta keda dediká su mes na e penshonadonan i

huntu ku tur stakeholder ta sigui konstruí un futuro duradero pa tur su mas di 22.000 partisipantenan.

LANCERING CAMPAGNE COUPONBOEKJES APC

Op de dag van de gepensioneerden, 25 juli 2023, heeft het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao

(APC) haar couponboekjes-campagne officieel gelanceerd tijdens het jaarlijkse feest van Union di

Penshonado Pa Adelanto i Hustisia (UPAH) te Hòfi Fidel.

Het eerste boekje is na een toespraak van Evelyn Kruithof-Bor, directrice APC, overhandigd aan Oswin Martina, voorzitter UPAH. Ook waren medewerkers van de Pensioenafdeling van APC aanwezig om de eerste couponboekjes te overhandigen aan de aanwezige UPAH-leden. Op de foto’s een sfeerimpressie van het drukbezochte evenement en het moment van de eerste officiële overhandiging. In totaal komen er zo’n 8.000 gepensioneerden in aanmerking voor de boekjes die bestaan uit verschillende coupons waarmee de klant korting of een gratis product aangeboden krijgt bij diverselokale bedrijven die al dan niet direct zijn aangesloten bij de APC-groep. Ook maken alle ontvangers van het couponboekje kans op maar liefst 126 prijzen.

Leden van UPAH ontvangen de couponboekjes direct van UPAH. Het uitdelen van de boekjes aan alle overige gegadigden start op woensdag 26 juli en geschiedt op naam, conform een ophaalschema. Op http://www.apc.cw is meer informatie te vinden over wie ervoor in aanmerking komen en over de

ophaalmomenten. APC feliciteert alle gepensioneerden met Dia di Penshonado 2023 en bedankt hen allen voor hun jarenlange inzet en waardevolle ervaringen die zij met ons hebben gedeeld. Het pensioenfonds blijft zich inzetten voor haar gepensioneerden en bouwt samen met alle stakeholders verder aan een duurzame toekomst voor haar meer dan 22.000 deelnemers.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket