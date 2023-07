Notisia di polis di djaluna 24 di yüli te ku djárason 26 di yüli 2023 /Politieberichten van maandag 24 juli tot en met woensdag 26 juli 2023

Notisia di polis di djaluna 24 di yüli te ku djárason 26 di yüli 2023

Detenshon pa maltrato

Riba djaluna 24 di yüli a detené un dama di inisial L.M.M. di 21 aña di edat en konekshon ku maltrato. E sospechoso a maltratá un dama i probablemente e tabata armá ku un kuchú. E patruya ku a bai e asistensia a duna e sospechoso òrdu pa entregá e kuchú. El a neglishá e òrdu i a kuminsá insultá i komportá di forma agresivo kontra e agentenan polisial. Pa e motibu aki a detené.

‘Hit & Run’

Riba djaluna 24 di yüli a drenta keho di un ‘hit & run’ ku a tuma lugá riba Kaya Grandi. Shofùr di e outo a deklará ku e tabata riba Kaya Grandi, na momentu ku un pikòp ku tabata pasando, a dal den e spil na banda di shofùr, i despues e pikòp a sigui kore bai. E spil a risibí daño i no tabata kologá na su lugá. Ta investigando e kaso.

Bo ta víktima di un kaso di ‘hit & run’? Purba identifiká plachi di number di e vehíkulo, e tipo di vehíkulo, koló di vehíkulo i e posibel shofùr. Mèldu esaki mesora na polis.

E persona ku a kometé e akto aki i kore bai, tin 3 ora pa mèldu su mes na warda di polis. Si dentro di 3 ora e no mèldu, e víktima por entregá keho pa violashon di artíkulo 31 di e buki di ‘Wegensverkeersverordening Bonaire’. E ora ei, polis ta kuminsá ku un investigashon ku por yega na konsekuensianan penal.

Bo a mira algu òf bo tin mas informashon tokante e ‘hit & run’ aki?E ora ei tuma kontakto ku polis via 715 8000, 911 òf via e liña di tep anónimo 9310.

Detenshon pa manehá bou di influensia

Alrededor di 5.30 or di atardi riba djaluna 24 di yüli, un aksidente entre dos pikòp a tuma lugá na altura di e krusada T di Kaya Nikiboko Nort i Kaya Sonmontuno. Un pikòp a bai dal den un otro pikòp ku tabata stashoná bou di un palu. Pa motibu di e impakto, e pikòp ku tabata stashoná, a bai dal den pia di un persona ku tabata sintá bou di e palu. E shofùr ku tabata manehá e pikòp a resultá di ta bou di influensia di alkohòl. A hasi un tèst di suplá kuné i pa motibu di e resultado, a detené e hòmber di inisial L.A.E.D. di 41 aña di edat. El a haña tambe un prosèsferbal pa motibu ku e no por a mustra un reibeweis bálido.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van maandag 24 juli tot en met woensdag 26 juli 2023

Aanhouding mishandeling

Op maandag 24 juli werd een 21-jarige vrouw met initialen L.M.M. aangehouden wegens mishandeling. De verdachte had een vrouw mishandeld en was waarschijnlijk gewapend met een mes. De patrouille die assistentie verleende vorderde de verdachte om het mes af te geven. Dit weigerde ze en begon beledigend en agressief gedrag te vertonen tegen de agenten. Hierop werd ze aangehouden.

‘Hit & Run’

Op maandag 24 juli werd aangifte gedaan van een ‘hit & run’ die op de Kaya Grandi had plaatsgevonden. De bestuurder van de auto verklaarde dat hij zich op de Kaya Grandi bevond, toen een pick-up langsreed en tegen de spiegel aan de bestuurderskant aanreed, waarna de pick-up doorreed. De spiegel had schade opgelopen en hing niet meer zijn plek. De zaak wordt onderzocht.

Ben je slachtoffer van een ‘hit & run’? Probeer het kenteken van het voertuig, het soort voertuig, de kleur van het voertuig en de mogelijke bestuurder te identificeren. Meld dit onmiddellijk bij de politie.

De persoon die deze daad heeft pleegt en wegrijdt, heeft 3 uur de tijd om zichzelf te melden bij het politiebureau. Als de dader zich niet binnen 3 uur meldt, kan het slachtoffer aangifte doen wegens overtreding van artikel 31 van de Wegensverkeersverordening Bonaire. Op dat moment start de politie een onderzoek dat kan leiden tot strafrechtelijke gevolgen.

Mocht je iets hebben gezien of weet je meer over deze ‘hit & run’? Neem dan contact op met de politie via 715 8000, 911 of via de anonieme tiplijn 9310.

Aanhouding rijden onder invloed

Omstreeks 17:30 uur op maandag 24 juli vond een aanrijding tussen twee pick-ups plaats op de kruising van de Kaya Nikiboko Noord en de Kaya Sonmontuno. Een pick-up botste tegen een pick-up die onder een boom geparkeerd stond. Door de klap kwam de geparkeerde pick-up tegen de been van iemand die onder de boom zat. De bestuurder van de rijdende pick-up bleek onder invloed van alcohol te zijn. Naar aanleiding van het resultaat van de blaastest die werd afgenomen, werd de 41-jarige man met initialen L.A.E.D. aangehouden. Hij kreeg ook een proces-verbaal omdat hij geen geldig rijbewijs kon tonen.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

