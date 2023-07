Reactie artikel Telegraaf dodelijke steekpartij Leiden

Op woensdag 26 juli verscheen in de Telegraaf een artikel over de dodelijke steekpartij in Leiden op vrijdag 14 juli. Dit persbericht is een reactie op dat artikel, omdat daarin enkele onjuistheden staan.

Op vrijdag 14 juli 2023 is naar aanleiding van het dodelijke steekincident in Leiden een team grootschalige opsporing opgestart. Dit rechercheteam doet onder gezag van de officier van justitie onderzoek naar het steekincident en wie daarbij betrokken is geweest. Zo’n onderzoek is uitvoerig en daarbij wordt standaard rekening gehouden met meerdere scenario’s over de toedracht van het steekincident of de betrokkenheid van meerdere personen.

Diezelfde dag is een 39-jarige man aangehouden. De politie heeft deze aanhouding bekendgemaakt en daarbij opgemerkt dat de betrokkenheid van verdachte werd onderzocht en dat het onderzoek volop door ging. Op dat moment waren er meerdere sterke aanwijzingen dat hij de dader zou kunnen zijn. In de loop van het weekend is dit verder onderzocht, terwijl het team zoals altijd ook rekening is blijven houden met andere scenario’s en de betrokkenheid van anderen en hier ook actief onderzoek naar is blijven verrichten. Dit is gebruikelijk in dit soort onderzoeken en nadrukkelijk iets anders dan aannemen dat “de verkeerde” verdachte vast zit, zoals in de media wordt gesteld.

Geen strafblad

Omdat de betrokkenheid van de eerste verdachte nader onderzocht werd, is deze verdachte niet voorgeleid, maar is zijn aanhouding maandag getoetst door de rechter-commissaris. Dat betekent dat een rechter-commissaris kijkt of iemand terecht is aangehouden en in verzekering is gesteld, en dat was het geval. Toen daarna duidelijk werd, onder meer op basis van forensisch onderzoek en het controleren van zijn alibi, dat hij niet de verdachte van de steekpartij was, is hij op woensdag 19 juli op vrije voeten gesteld.

Onderwijl was in het onderzoek ook een tweede man in beeld, waarvan geen identiteit bekend was. Toen hij maandag 17 juli op straat werd herkend, is hij aangehouden. Het bleek te gaan om een 38-jarige man die afgelopen vrijdag is voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft zijn voorarrest met 14 dagen verlengd.

Het OM wil wel benadrukken dat, anders dan in de media wordt gesteld, van de 38-jarige verdachte geen strafblad bekend is.