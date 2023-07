Minister Charles Cooper Na tur esnan ku tabatei na Nieuwe Haven algun luna pasá i a entregá mi un karta personalmente di e problematika di ponementu di fever riba kaya i kon por hasi pa atende ku FAC pa ku e pista di drag.

Gabinete Pisas no ta drumi. Nos a laga nos huristanan wak e asuntu i konsipia un karta ku a bai pa FAC. Aktualmente nan no ta kumpliendo ku ningun di e kondishonnan den e erfpachtbesluit. Nan tin 3 luna pa kumpli ku e kondishonnan bou di kua nan a haña mas ku 600.000 m2 di tereno pa un florin den erfpacht serka gobièrnu di e tempo ei, 30 aña a pasá. I nos no ta mirando mas desaroyo di otro motor sport riba e tereno grandi aki. Dus nos ta determiná pa aktua.

Mi a kompronde ku nan a kambia direktiva of ta traspasá e tereno pa otro organisashon. Si esaki ta bèrdat mi no sá. Pero si ta asina, mi mensahe ta masha simpel: you can run, but you cannot hide.