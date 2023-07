Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

PROME MINISTER TA GRADICI TUR SCOL CU A PARTICIPA NA E PROYECTO DI EDUTECH PA E AÑA ESCOLAR AKI, Y TA FELICITA E SCOLNAN GANADOR

ORANJESTAD – Prome Minister Evelyn Wever-Croes, den nomber di Gobierno di Aruba ta gradici tur scol cu a participa na e proyecto di Edutech durante e ultimo aña escolar. Pa e proyecto aki a wordo poni disponibel un suma di 400 mil florin, pa asina duna oportunidad na e scolnan pa gana fondo pa por cumpra materialnan digital, biniendo cu nan mesun proyecto di innovacion. Pa e tres ciclonan cu a pasa, e scolnan ganador ya a ricibi nan placa. Pa cu e di 4 y ultimo ciclo, e huradonan completamente independiente ta pasando riba locual e scolnan a entrega pa asina scoge e ganadornan. Unabes tin e ganadornan di ciclo 4, lo completa e 400 mil florin cu Gobierno a pone pa e aña escolar aki.

Mientras e huradonan ta saca e ganadornan, Gobierno hunto cu Futura ta evaluando con e proyecto aki a bay, sperando pa asina por continua cu ne pa e siguiente aña escolar. Talves lo mester bin algun cambio, pero na final ta importante pa por sigui brinda e scolnan e oportunidad aki, pa gana materialnan innovativo pa asina por prepara nan muchanan di e miho manera pa futuro.

Prome Minister a indica, cu na inicio cu Gobierno y Futura a presenta e proyecto aki, e interes di e scolnan no tabata halto. Esaki sigur a cambia na momento cu a presenta e ganadornan di e prome ciclo. E enthusiasmo di parti di e scolnan ta asina halto awor, cu ta importante pa continua, pa asina ekipa tur scol cu e hermentnan necesario, pa brinda un miho educacion.

“Futuro nos no sa kico ta trece pa nos, pero nos sa si cu gran mayoria di e muchanan awe den scol basico, lo bay traha den funcionnan mayan cu awe no ta existi, y e unico manera pa prepara nan bon ta a traves di metodonan innovativo. Un biaha mas mi ta gradici tur scol cu a participa na e proyecto aki, y felicita esnan cu a gana. Na tur e scolnan cu no a inscribi of gana ainda, porfabor sigui inscribi, pa asina engrandece bo oportunidad pa gana e proyecto pa cu e aña escolar nobo,” Prome Minister a expresa.

