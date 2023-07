Apeldoorn: Rijksrecherche zoekt getuigen na overlijden 38-jarige aangehouden man

De Rijksrecherche doet onderzoek naar de gebeurtenissen rondom de dood van een 38- jarige man in het politiebureau van Apeldoorn afgelopen zondag. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van wat er zich die dag heeft afgespeeld, is de Rijksrecherche op zoek naar getuigen die zich nog niet gemeld hebben en naar mensen die in het bezit zijn van beelden die nog niet met de Rijksrecherche gedeeld zijn.

Op zondagmiddag 23 juli hield de politie op de kruising Snipweg /1e Wormenseweg in Apeldoorn ter hoogte van snackbar Piet Friet, een man aan die zich verward gedroeg. De man is meegenomen naar het politiebureau. Daar aangekomen werd hij onwel. Reanimatie baatte helaas niet meer, de man is ter plekke overleden. Zoals gebruikelijk bij dit soort incidenten doet de Rijksrecherche onderzoek. Rijksrechercheonderzoeken zijn onafhankelijk en staan onder leiding van een officier van justitie van het Openbaar Ministerie. Op dit moment wordt zo nauwkeurig mogelijk in kaart gebracht wat er voor, tijdens en na de aanhouding van de man is gebeurd.

Getuigen en beelden gevraagd

Rondom het tijdstip van de aanhouding, waren veel mensen in de buurt. Zij waren wellicht getuige van het incident. De Rijksrecherche komt graag met hen in contact. Ook doet het team een oproep aan personen die beschikken over beelden van wat zich heeft afgespeeld. Getuigen en mensen die beelden willen delen, kunnen zich melden via https://www.rijksrecherche.nl/contact

Geen nadere informatie

Het onderzoeksteam heeft er belang bij in alle rust de feiten op een rij te zetten. Om die reden kunnen geen verdere mededelingen gedaan worden over het onderzoek. Zodra een update te melden is, deelt het Openbaar Ministerie Oost-Nederland die op haar website/kanalen.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket