Heemskerker vast op verdenking van o.a. vuurwapenbezit en het verhandelen van grote partijen cocaïne

Een 37-jarige man uit Heemskerk die op dinsdag 18 juli op Schiphol werd aangehouden, zit nog steeds vast. Hij wordt verdacht van het voorhanden hebben van meerdere vuurwapens, waaronder een aanvalsgeweer AK-47 en het verhandelen van een revolver. Daarnaast wordt hem het vervoeren, verhandelen en op voorraad hebben van grote partijen cocaïne verweten.

In het onderzoek waarin de man verdachte is, vond op dinsdag 18 juli ook een doorzoeking in een woning aan de Singelweide in Heemskerk plaats. In kader van het onderzoek is toen in de woning een handelshoeveelheid cocaïne en een vuurwapen in beslag genomen.

De man werd op vrijdag 21 juli voorgeleid aan de rechter-commissaris, die besloot het voorarrest met twee weken te verlengen. Op woensdag 2 augustus zal het Openbaar Ministerie voor de raadkamer van de rechtbank de gevangenhouding vorderen.

De zaak kwam aan het rollen nadat de politie verdachte wist te identificeren als gebruiker van een applicaties Encrochat en SKY-ECC. Uit de gesprekken die hij in 2020 voerde werd duidelijk dat verdachte zich veelvuldig bezighield met de handel in partijen cocaïne. Ook werd veelvuldig over vuurwapens gesproken.

Het onderzoek duurt voort. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket