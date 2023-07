Notisia di polis di djabièrnè 29 di yüli te ku djaluna 31 di yüli 2023 / Politieberichten van vrijdag 29 juli tot en met maandag 31 juli 2023

Notisia di polis di djabièrnè 29 di yüli te ku djaluna 31 di yüli 2023

Detenshon pa maltrato

Riba djaluna 31 di yüli, alrededor di 3.20 or di mardugá, a detené un hòmber di inisial W.E.V. di 23 aña di edat en konekshon ku maltrato. E sospechoso tabata enbolbí den un bringamentu na un lokalidat nokturno situá na Hanchi Amboina di kua el a dal un hòmber ku un bòter di serbes. E víktima pa e motibu aki a resultá heridá i ambulans a transport’é pa hòspital pa tratamentu médiko. Ta investigando e kaso.

Den oranan di mainta riba djasabra 29 di yüli, ‘meldkamer’ sentral a haña notifikashon tokante un bringamentu na un kas situá na Kaya Trinitaria. Aki a maltratá un hòmber ku un bate di beisbòl i pa e motibu aki el a resultá heridá. Ambulans a transportá e víktima pa hòspital pa tratamentu médiko. A konfiská e bate di beisbòl, un machete i un hèlm. E sospechoso a bandoná e sitio despues di e maltrato, pero algun ratu despues, a detené e yònkuman di inisial J.C.C. di 17 aña di edat na Plenchi Makamba en konekshon ku maltrato severo ku un arma.

Ponementu di ‘fever’ ta terminá ku aksidente

Den oranan di mardugá riba djadumingu 30 di yüli, a detené un hòmber di inisial J.C.L. di 26 aña di edat na Kaya Neerlandia. Pa motibu di un evenementu ku a tuma lugá, Kaya Neerlandia i bisendario tabata yen ku hende i outonan stashoná. E sospechoso tabata pone ‘fever’ ku su outo riba karetera públiko i a pèrdè kòntròl tras di stür. P’e motibu aki el a kore slenger i subi asera, drenta e multitut di hende, dal un mucha muhé ku outo i finalmente dal den algun outo stashoná. Pa e motibu aki a detené e shofùr pa manehá di forma iresponsabel i pa intento di maltrato. A konfiská e outo pa mas investigashon.

Detenshon pa Lei di Arma BES

Den oranan di mardugá di djasabra pa djadumingu, a detené un hòmber di inisial G.A.F.A di 23 aña di edat na Kaya Neerlandia riba sospecho di violashon di Lei di Arma BES. E sospechoso tabata den poder di un supuesto arma di kandela. A konfiská e supuesto arma di kandela pa mas investigashon.

Detenshon pa Lei di Opio BES

Den kareda di di 2.30 or di mardugá riba djadumingu 30 di yüli, a detené un hòmber di inisial A.G.R.R. di 21 aña di edat. E sospechoso tabata mustra komportashon di manehá imprudente i a para e outo pa un kòntròl. Durante e kòntròl por a sinti un holó paresido na mariwana. Pa e motibu ei a pasa over pa un kòntròl den kuadro di Lei di Opio BES. Aki a topa ku supstansianan paresido na narkótiko i artíkulonan pa prepará droga. A konfiská tantu e produkto -i artíkulonan pero tambe e outo pa mas investigashon.

Den oranan di mardugá di djadumingu 30 di yüli, a detené un hòmber di inisial A.E.A. di 44 aña di edat en konekshon ku violashon di Lei di Opio BES. A para e outo di e sospechoso pa un kòntròl rutinario. Den e outo a topa ku supstansianan paresido na narkótiko. A konfiská e supstansianan pero tambe e outo pa mas investigashon.

Detenshon pa buracheria públiko

Riba djasabra 29 di yüli a detené un hòmber di inisial W.A.O. di 38 aña di edat na Kaya Soeur Bartola en konekshon ku buracheria públiko i pa resistí detenshon. ‘Meldkamer’ sentral a haña notifikashon ku tabatin un persona bentá na suela. Tabata trata di e sospechoso.

Detenshon

Riba djasabra 29 di yüli, alrededor di 3.15 or di mardugá a detené un hòmber di inisial R.D.M. di 52 aña di edat pa insulto di un ámtenar den funshon i pa resistí detenshon. E sospechoso tabata komportá di forma agresivo i a insultá algun ámtenar den funshon na momentu ku nan tabata atendé ku un intermediashon. Aki tabata purba detené e sospechoso pero e tabata resistí fuertemente pa kual motibu mester a usa forsa brutu di forma apropiá pa realisá detenshon di e sospechoso.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van vrijdag 29 juli tot en met maandag 31 juli 2023

Aanhouding mishandeling

Omstreeks 03:20 uur op maandag 31 juli werd een 23-jarige man met initialen W.E.V. aangehouden wegens mishandeling. De verdachte was betrokken bij een vechtpartij bij een uitgaansgelegenheid aan de Hanchi Amboina waarbij hij een man met een bierfles had geslagen. Het slachtoffer raakte hierdoor gewond en moest met de ambulance naar het ziekenhuis voor medische behandeling. De zaak wordt onderzocht.

In de ochtend van zaterdag 29 juli kreeg de centrale meldkamer een melding over een vechtpartij bij een woning aan de Kaya Trinitaria. Hierbij werd een man mishandeld met een honkbalknuppel en raakte hierdoor gewond. Het slachtoffer werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De honkbalknuppel, een kapmes en een helm werden in beslag genomen. De verdachte, een 17-jarige jongeman met initialen J.C.C., verliet de locatie na de mishandeling, maar werd later bij de Plenchi Makamba aangehouden wegens zware mishandeling met een wapen.

‘Feveren’ eindigt in aanrijding

In de nachtelijke uren op zondag 30 juli werd een 26-jarige man met initialen J.C.L. aangehouden aan de Kaya Neerlandia. Door een evenement die werd gehouden was de Kaya Neerlandia en omgeving vol met mensen en geparkeerde auto’s. De verdachte was op de openbare weg met zijn auto aan het ‘feveren’ waarbij hij de controle over het stuur verloor. Hierdoor reed hij met een slingerende beweging de berm op, de menigte in en reed hierbij een meisje aan waarna hij ook nog tegen enkele geparkeerde auto’s botste. De verdachte werd hierop aangehouden voor het roekeloos besturen van een voertuig en voor poging van mishandeling. De auto werd in beslag genomen voor verder onderzoek.

Aanhouding Wapenwet BES

In de nacht van zaterdag op zondag werd een 23-jarige man met initialen G.A.F.A. aan de Kaya Neerlandia aangehouden op verdenking van overtreding van de Wapenwet BES. De verdachte had een vermoedelijk vuurwapen bij zich. Het vermoedelijke vuurwapen werd in beslag genomen voor verder onderzoek.

Aanhoudingen Opiumwet BES

Rond 02:30 uur in de nacht van zondag 30 juli werd een 21-jarige man met initialen A.G.R.R. De auto van de verdachte werd gestopt voor een controle doordat hij roekeloos rijgedrag vertoonde. Tijdens de controle kon een geur lijkende op hennep waargenomen worden. Hierdoor werd overgegaan naar een controle in het kader van de Opiumwet BES. Hierbij werden op verdovende lijkende substanties en artikelen voor het bereiden van drugs aangetroffen. De aangetroffen producten en artikelen alsook de auto, werden in beslag genomen voor verder onderzoek.

Een 44-jarige man met initialen A.E.A. werd in de nacht van zondag 30 juli aangehouden wegens overtreding van de Opiumwet BES. De auto van de verdachte werd gestopt voor een routinecontrole. Hierbij werden op verdovende middelen lijkende substanties in de auto aangetroffen. De substanties alsook de auto werden in beslag genomen voor verder onderzoek.

Aanhouding openbare dronkenschap

Op zaterdag 29 juli werd een 38-jarige man met initialen W.A.O. aan de Kaya Soeur Bartola aangehouden wegens openbare dronkenschap en het zich verzetten tegen zijn aanhouding. De centrale meldkamer kreeg een melding dat er een man op de grond lag. Het betrof de verdachte.

Aanhouding

Op zaterdag 29 juli, rond 03:15 uur werd een 52-jarige man met initialen R.D.M. bij een woning aan de Kaya Pilon aangehouden wegens belediging van een ambtenaar in functie en wegens het zich verzetten tegen zijn aanhouding. De verdachte toonde agressief gedrag en beledigde ambtenaren in functie toen zij met een bemiddeling bezig waren. Hierop werd geprobeerd de verdachte aan te houden, maar deze verzette zich hevig waardoor gepast geweld gebruikt moest worden om de verdachte te kunnen aanhouden.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket