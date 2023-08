Ministerio di Salubridat, Medio Ambiente i Naturalesa ta partisipá ku…

ABATUAR NA BARBER TA HABRÍ RIBA DJADUMINGU

Willemstad- Abatuar di Barber ta bai ta operashonal, por lo pronto, riba djadumingu. Ministerio di GMN lo bai evaluá e efektividat di e servisio aki riba djadumingu pa wak si ta kumbiní pa tene e abatuar habrí. Ta rekomendabel pa siguí riba plataforma di medionan sosial di nos ministerio pa keda na altura di kambionan i desaroyonan den futuro.

Kriadónan di porko, kabritu i karné por akudí entre 6’ or pa 8’ or di mainta na e abatuar di Barber riba djadumingu pa sakrifisio di nan animalnan i lo por buska e karni entre 9’ or pa 10’ or di mainta. E orario aki por ta mas lat tambe, dependé di e kantidat di animal pa ta keda sakrifiká.

Komo ku no ta tur tamaño di porko por sakrifiká na Barber, ta pidi esnan ku ke sakrifiká porko pa tuma kontakto ku e Kùrmester riba number di telefòn 689 1291.

Ministerio di GMN ta sigui informá komunidat debidamente.

