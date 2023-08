F.F.K TA TERMINÁ KONTRATO KU ENTRENADÓ DI SELEKSHON NASHONAL REMKO BICENTINI RIBA 30 DI YÜLI 2023!

Durante di e reunion di direktiva di dia 25 di yüli 2023, direktiva di Federashon di Futbòl Kòrsou (F.F.K) a disidí, a base di un evaluashon anual di e resultadonan di e tim nashonal di futbòl, pa terminá e kontrato di servisio ku señor Bicentini di manera inmediato. Esaki debí na e resultadonan poko alentador di e ekipo durante e último nuebe lunan den kual kuater partido a ser hungá i kuater partido a ser pèrdí. Ademas no a logra e kualifikashon pa e ronda final di Gold Cup edishon 2023 a konsekuensia di e pèrdidá kontra St. Kitts & Nevis.

Direktiva di F.F.K. mesora a kuminsá buska un entrenadó nobo pa e selekshon nashonal teniendo kuenta ku obligashonnan benidero di e ekipo nashonal den Nations League edishon 2023-2024 i tambe kualifikashon pa Kampionato Mundial ku lo kuminsá den 2024. Asina tin mas detaye al kaso, direktiva di F.F.K. lo informá debidamente riba e tema aki.

Direktiva di F.F.K. ke hasi uso di e oportunidat aki pa gradisí señor Bicentini pa tur loke e la nifiká durante último añanan komo entrenadó di e selekshon nashonal di Kòrsou i ta deseá señor Bicentini tur kos bon den su karera komo entrenadó.

1 ougùstùs 2023

F.F.K BEËINDIGT OVEREENKOMST MET BONDSCOACH

REMKO BICENTINI OP 30 JULI 2023!

Het bestuur van “Federashon di Futbòl Kòrsou” (F.F.K.) heeft op basis van een jaarlijkse evaluatie van de prestaties van het nationale voetbalelftal, tijdens de bestuursvergadering gehouden op 25 juli 2023, besloten om de overeenkomst van opdracht met de heer Bicentini met onmiddellijke ingang te beëindigen. Dit als gevolg van de tegenvallende prestaties van het elftal van de afgelopen negen maanden waarbij er vier wedstrijden zijn gespeeld en vier wedstrijden zijn verloren. Tevens, is de kwalificatie voor de eindronde van de Gold Cup editie 2023 niet behaald als gevolg van het verlies tegen St. Kitts & Nevis.

Het bestuur van F.F.K is direct op zoek gegaan naar een nieuwe bondscoach voor het nationale elftal rekening houdende met de aankomende verplichtingen van het elftal in de Nations League editie van 2023 – 2024 alsmede de WK kwalificatie die in 2024 van start zal gaan. Zodra er hieromtrent meer bekend is, zal het bestuur van F.F.K de nodige informatie bekend maken.

Het bestuur van F.F.K wil van deze gelegenheid gebruik maken om de heer Bicentini te bedanken voor zijn bewezen diensten de afgelopen jaren als bondcoach van het nationale elftal van Curaçao en wenst hem het allerbeste toe in zijn loopbaan als trainer.

1 augustus 2023

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket