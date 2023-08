Minister Javier Silvania

Ku permit di ju di defuntu MinFin ta publika e relato aki. Awe MinFin ta risibi e abogado. For di 2021 e ju a entrega keho na Inspectie. Nada no a bin afo. Inspectie no a atende e kaso te ainda. Un danki na Jason Lau A Kien ku a informa MinFin di e kaso lamentabel aki.

Esaki ta loke mi a manda pa Minister bia FB:

Sr Minister MinfinG Silvania bondia bon siman,

Pa medio di e karta aki mi ker a pone Minister na altura di un suseso hopi lamentabel ku a tuma luga den CMC.

Mi Sra mama tabata drumi den CMC, i mester a sali e siguiente dia pa bai su kas.

Prome ku mama por a bai kas, mester a hasi un CT scan ku mama.

Na momentu ku e machine di infuse no ker a funshona, un zuster a bisa nos (ami ku mama) ku e mester a flush e lock pa asina mama por haña e likido di protekshon den su kurpa prome ku e bai hasi e CT scan.

E zuster a bai pafo, i bini bek paden ku un angua ku te ainda e likido den e angua ta deskonosi. Zuster a hisa e lock di infuse i kuminsa spuit mama.

Manera e zuster a kuminsa spuit, mama a bise ku e likido ta kima. Mama a kuminsa grita di dolor i pidi pa stop, pero e zuster a sigui spuit mama ku e likido. Mama a indika na e zuster ku e ta sinti kimamentu den su garganta. Ami para einan sin saber di medisina a pidi mama pa porfabor purba wanta e angua pa e por hasi e CT Scan i pa e por sali mañan bai su kas.

Mientras mi ta pidi mama pa wanta e dolor untiki, mama a perde habla, e zuster a sigui spuit.

Mama a purba lanta buska manera pa kue mi tene pami por yude i a bai for di dje.

Na momentu ku mama a bai for di dje, zuster a bira yama zuster post i e zuster hulandes ku a bini a bini ku su mannan tras di lomba kanando riba su rust i yega bisami ku ja jammer, mama a bai, nos no por hasi nada mas pa mama..

Dus, zuster no tabata sa ta kiko tabata pasando ku tur e kehonan ku mama a indika na dje prome ku e la perde konosementu?

Zuster no por a stop di spuit i yama un dokter erbij pa wak ta dikon e pashent por ta reakshonando di e forma ei?

Dus mi ta drumi den CMC, un zuster ta pasami un remedi ku ta resultami fatal, i nan no ta hasi nada pami. Nan no ta mandami CCU??!!.. (paso nan beleid e momentu ei tabata NTBR??!!).

Mi ker a pone Minister na altura tambe kumi tin tur prueba di loke mi ta bisando Minister.

(CMC ta manera skonde e zuster di bin dilanti pa para responsabel pa su akto, i ta blo keda manda hoofd zuster i otro dokter bin papia pe).

Mi ta ripiti.. Korda kumi tin tur prueba. Pues porfabor no laga niun hende bin gaña Ministru nada, ni bira palabra. Paso ku 1 gañamentu den e kaso aki Korsou por keda pretu pretu.

(Despues di a zorg pami tin tur prueba pa por kana mi kaminda, CMC a pone yen borchi ku no mag grwba ni saka potret ect mas den CMC)..

Mi a kana i ta kanado e kaminda di korte, CMC ta keda skonde kos i e zuster responsabel no ta biniendo dilanti.

Pa medio di e karta aki mi ke pidi minister un gesprek as soon as possible.

Paso loke a pasa aki tin famia hopi kibra.

Ami mes komo yu ta plat na kama paso mi ta haña ataka di hypertensie tur dia di nobo henter dia. Mi ta tumando diferente medikamento pa purba domina e hypertensie pero e no ta bayendo.

Mi ta spera di por a informa Minister lo sufisiente i ta keda pendiente di Minister su feedback pa e gesprek.

Athunto mi ta manda e documentonan di Inspectie, tuch college, klachten commisie CMC

Danki i pasa un bon dia,

