‘Parlamentario Mercelina (PNP) partisipando na Dianan Mundial di Hubentut (WYD 2023) ta ekipá su tarea polítiko ku liderazgo, formashon i fe.’

Willemstad, Curaçao – Dianan Mundial di Hubentut (World Youth Day) ta un evento mundial ku hóbennan katóliko rònt mundu ta partisipá pa selebrá i profundisá nan fe. E aña akí e la a tuma lugá na Portugal, kaminda aproksimadamente 1,5 mion hende a partisipá den enkuentro ku Papa Francisco. Miembro di Parlamento di Kòrsou, di Partido Nashonal di Pueblo (PNP) Gwendell Mercelina, Jr., a partisipá pa di tres bes den Dianan di Mundial di Hubentut (World Youth Day).

Ku e eksperensia akí Mercelina ta ekipá su mes ku e formashon pa un komunidat ku mester di liderazgo guiá pa konosementu di amor i speransa, basá riba e prinsipionan i balornan di e mensahe di kristian pa liderá un nashon.

Anteriormente, el a partisipá komo sirbidó di Parokia di Koraalspecht na Keulen, Alemania (2005) i komo lektor di Parokia di Suffisant na Madrid, Spaña (2011). E biaha akí, el a partisipá komo un Parlamentario (kristian-demókrata) na Lisboa, Portugal. Mercelina a partisipá tambe den e aktividatnan di ‘Dianan den Diósesis’ na e Diósesis di Leiria – Fatima, kaminda na e Parokia di Meirinhas e la keda serka un famia anfitrion. Segun Mercelina e ta un eksperensia úniko pa ta parti di e evento inspirador akí un biaha mas. E echo ku el a partisipá pa di tres bes ta testigu di su dedikashon na fe i su kompromiso pa hóbennan di nos komunidat.

Durante su estadia na Portugal, Mercelina a partisipá tambe den un enkuentro spesial ku tur representante di peregrinonan, Obispunan i Reverendonan di Reino Hulandes, organisá pa Embahadó di Reino na Portugal, Margriet Leemhuis.

E enkuentro aki a brinda oportunidat pa peregrinonan interkambiá eksperensianan i inspirá otro den nan kaminda di fe.

“Mi ta sinti mi honrá i bendishoná pa forma parti dje eventonan úniko akí i pa kompartí mi fe ku hobennan di tur parti di mundu”, Mercelina a bisa. “World Youth Day semper a inspirá mi i a reforsá mi dedikashon na mi propósito di bida, tambe n’e lucha pa hustisia i pas. Mi ta sumamente gradesido pa e oportunidat i eksperensia ekstraordinario akí.”

Papa Francisco a enfatisá e importansia di hóbennan ku ta dediká nan mes na hustisia i pas, i tambe a papia tokante e nesesidat di mundu pa hóbennan ku ta manera awaseru ku ta sòru pa un tera ku set. El a stimulá hóbennan pa no tene miedu i rekordá ku Hesus semper sa ken bo ta, e ta mira bo, e konose bo i ta stima nan sin fin. Papa Francisco a enfoká riba un komunidat inklusivo ku no ta krea polarisashon sino un vishon konhunto, alabes e la hasi un yamada fuerte pa igualdat ekonomiko, urgi nos hóbennan pa kuido di nos planeta i lucha kontra kambio klimátiko.

Sin duda, e eksperensia aki ta un fuente di inspirashon pa su tarea polítiko i su kompromiso ku hóbennan den nos komunidat. E siguiente edishon di World Youth Day lo tuma lugá na 2027 na Sur Korea, i promé ku esaki lo tin un Hubileo Hubenil na Roma den 2025.

Mercelina ta keda traha ku entusiasmo i dediká pa krea mas oportunidat, i traspaso di e konosementu na komunidat. Alabes sigui yuda den krea posibilidat di formashon i fortifikashon di e fe katóliko universal.

‘Parlementslid Mercelina (PNP) neemt deel aan Wereldjongerendagen (WJD 2023) ter verrijking van zijn politieke taak met leiderschap, vorming en geloof.’

Willemstad, Curaçao – De Wereldjongerendagen (World Youth Day) is een wereldwijd evenement waar katholieke jongeren van overal aan deelnemen om hun geloof te vieren en te verdiepen. Dit jaar vond het evenement plaats in Portugal, waar ongeveer 1,5 miljoen mensen deelnamen aan ontmoetingen met paus Franciscus.

Gwendell Mercelina Jr., lid van het parlement van Curaçao voor de Nationale Volkspartij (PNP), nam voor de derde keer deel aan de Wereldjongerendagen (World Youth Day). Met deze ervaring rust Mercelina zichzelf uit voor de vorming van een gemeenschap die leiderschap nodig heeft op basis van liefde en hoop, gebaseerd op de principes en waarden van het christelijke geloofsbericht om een natie te leiden.

Hij nam eerder deel aan WJD als misdienaar van de Parochie van Koraalspecht in Keulen, Duitsland (2005) en als lector in de Parochie van Suffisant in Madrid, Spanje (2011). Deze keer nam hij deel als een Parlementslid (christendemocraat) in Lissabon, Portugal. Mercelina nam ook deel aan de activiteiten van “Dagen in de Diocese” in het Bisdom Leiria – Fatima, waar hij bij een gastgezin verbleef van de Parochie van Meirinhas.

Volgens Mercelina is dit een unieke ervaring om opnieuw deel uit te maken van inspirerende evenement. Het feit dat hij voor de derde keer deelnam, getuigt van zijn toewijding aan geloof en zijn betrokkenheid bij de jongeren in onze gemeenschap.

Tijdens zijn verblijf in Portugal nam Mercelina ook deel aan een speciale ontmoeting met de vertegenwoordigers van pelgrims, bisschoppen en predikanten van het Koninkrijk der Nederlanden, georganiseerd door de Ambassade van het Koninkrijk in Portugal, Margriet Leemhuis. Deze bijeenkomst bood de gelegenheid voor pelgrims om ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren in hun geloofsreis.

“Ik voel me vereerd en gezegend om deel uit te maken van dit unieke evenement en mijn geloof te delen met jongeren uit alle delen van de wereld”, aldus Mercelina. “Wereldjongerendag heeft me altijd geïnspireerd en mijn toewijding aan mijn levensdoel versterkt, evenals mijn strijd voor gerechtigheid en vrede. Ik ben erg dankbaar voor deze buitengewone kans en ervaring.”

Paus Franciscus benadrukte het belang van jongeren die zich toeleggen op gerechtigheid en vrede, en sprak ook over de behoefte van de wereld aan jongeren die als regen zijn en zorg dragen voor een aarde die dorst leidt naar rechtvaardigheid. Hij moedigde jongeren aan om niet bang te zijn en herinnerde hen eraan dat Jezus altijd weet wie je bent, Hij ziet je, Hij kent je en Hij houdt oneindig veel van je. Paus Franciscus pleitte voor een inclusieve gemeenschap die geen polarisatie creëert maar een gezamenlijke visie heeft. Hij riep ook op tot economische gelijkheid, drong er bij jongeren op aan om ons planeet te beschermen en te strijden tegen klimaatverandering.

Ongetwijfeld is deze ervaring een bron van inspiratie voor zijn politieke taak en zijn betrokkenheid bij jongeren in onze gemeenschap. De volgende editie van Wereldjongerendag vindt plaats in 2027 in Zuid-Korea, voorafgegaan door een Jeugdjubileum in Rome in 2025. Mercelina blijft enthousiast en toegewijd om meer kansen te creëren en over te dragen aan zijn gemeenschap, evenals bij te dragen aan de vorming en versterking van het katholieke geloof wereldwijd.

‘Member of Parliament Mercelina (PNP) participates in World Youth Days (WYD 2023) to enrich his political task with leadership, education, and faith.’

Willemstad, Curaçao – World Youth Day is a global event where Catholic youth from all over participate to celebrate and deepen their faith. This year the event took place in Portugal, where about 1.5 million people took part in encounters with Pope Francis.

Gwendell Mercelina Jr., Member of the Parliament of Curaçao for the People’s National Party (PNP), took part in World Youth Day for the third time. Having previously attended in 2005 in Cologne, Germany, and in 2011 in Madrid, Spain. Each time, he has gained valuable experiences and insights that have equipped him with the necessary skills to lead a community based on love, hope, and the principles of the Christian message.

Mercelina has also been involved in various activities within the Diocese of Leiria-Fatima, including staying with a host family in the parish of Meirinhas.

During his stay in Portugal, Mercelina attended a special meeting organized by the Dutch Kingdom Embassy in Portugal, where he had the opportunity to exchange experiences and inspire other pilgrims along their faith journeys. He expressed his gratitude for being able to be part of these unique events and share his faith with young people from all over the world.

Pope Francis emphasized the importance of young people dedicated to justice and peace, as well as the need for a world in which young people take responsibility for caring for the Earth. He encouraged young people not to be afraid and reminded them that Jesus always knows and sees them, loving them unconditionally. The Pope also called for an inclusive community that rejects polarization and works towards economic equality, urging young people to take care of our planet and fight against climate change.

Undoubtedly, the experiences gained during World Youth Day serve as a source of inspiration for Mercelina in his political work and his commitment to the youth in his community.

The next edition of World Youth Day will take place in 2027 in South Korea, preceded by a Youth Jubilee in Rome in 2025.

Mercelina remains enthusiastic and dedicated to creating more opportunities and transferring knowledge to his community, as well as contributing to the formation and strengthening of the Catholic faith worldwide.

”El parlamentario Mercelina (PNP) participa en la Jornada Mundial de la (WYD 2023) para enriquecer su tarea político con liderazgo, formación y fe.’

Willemstad, Curaçao – La Jornada Mundial de la Juventud (World Youth Day) es un evento global en el que participan jóvenes católicos de todo el mundo para celebrar y profundizar en su fe.

Este año, el evento tuvo lugar en Portugal, donde aproximadamente 1,5 millones de personas en encuentros con el Papa Francisco.

Gwendell Mercelina Jr., Miembro del Parlamento de Curazao por el Partido Nacional del Pueblo (PNP), participó por tercera vez en la Jornada Mundial de la Juventud (World Youth Day). Con esta experiencia, Mercelina se prepara para liderar una comunidad basada en el amor y la esperanza, fundamentados en los principios y valores del mensaje cristiano para guiar a una nación.

Anteriormente, había participado como servidor en la Parroquia de Koraalspecht en Colonia, Alemania (2005) y como lector en la Parroquia de Suffisant en Madrid, España (2011). En esta ocasión, participó como parlamentario (cristianodemócrata) en Lisboa, Portugal.

Mercelina también participó en las actividades de “Días en la Diócesis” en la Diócesis de Leiria – Fátima, donde se hospedó con una familia anfitriona en la Parroquia de Meirinhas. Según Mercelina, esta experiencia es única al ser parte una vez más de este evento inspirador. El hecho de haber participado por tercera vez demuestra su dedicación a la fe y su compromiso con los jóvenes de nuestra comunidad.

Durante su estancia en Portugal, Mercelina también participó en una reunión especial con los representantes de los peregrinos, obispos y reverendos del Reino los Países Bajos, organizada por la embajadora del Reino en Portugal, Margriet Leemhuis. Esta reunión brindó la oportunidad para que los peregrinos internaran experiencias e inspiraran a otros en su camino de fe.

“Me siento honrado y bendecido de ser parte de este evento único y compartir mi fe con los jóvenes de todas partes del mundo”, dijo Mercelina. “La Jornada Mundial de la Juventud siempre ha inspirado y fortalecido la dedicación a mi propósito de vida, así como mi lucha por la justicia y la paz. Estoy muy agradecido por esta oportunidad y experiencia extraordinaria”.

El Papa Francisco destacó la importancia de los jóvenes dedicados a la justicia y la paz, y también habló sobre la necesidad de que el mundo cuente con jóvenes que sean como la lluvia, cuidando de una tierra sedienta de justicia. Animó a los jóvenes a no tener miedo y les recordó que Jesús siempre sabe quiénes son, los ve, los conoce y los ama infinitamente.

El Papa Francisco abogó por una comunidad inclusiva que no genere polarización, sino que tenga una visión común. También hizo un llamado a la igualdad económico, insisto a los jóvenes a cuidar nuestro planeta y luchar contra el cambio climático.

Sin duda, esta experiencia es una fuente de inspiración para su tarea político y su compromiso con los jóvenes de nuestra comunidad. La próxima edición de la Mundial de la se llevará a cabo en 2027 en Corea del Sur, precedida por un Jubileo del Juventud en Roma en 2025.

Mercelina continúa entusiasmado y dedicado a crear más oportunidades y transmitir conocimientos a su comunidad, así como a contribuir a la formación y fortalecimiento de la fe católica en todo el mundo.

